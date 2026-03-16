Подразделение Samsung Display, по сообщениям, возобновило работу над технологией QNED – Quantum-dot Nanorod Emitting Diode. Несмотря на одинаковое название, это совсем другая разработка, чем телевизоры QNED от LG, которые фактически являются усовершенствованными LED-LCD моделями с подсветкой. Об этом пишет Techradar.

Чем новая QNED отличается от OLED и версии LG?

Версия Samsung относится к самосветящимся дисплеям: каждый пиксель излучает свет самостоятельно, без отдельной подсветки. Такой подход используется и в OLED, что обеспечивает глубокий черный цвет и высокий контраст.

По принципу работы новая QNED напоминает QD-OLED. У QD-OLED синие органические светодиоды светят через слой квантовых точек, которые преобразуют свет в другие цвета. В QNED Samsung вместо органических диодов используются неорганические наностержневые LED. Ожидается, что они будут более долговечными, более эффективными и более дешевыми в производстве.

Фактически это можно представить как нечто среднее между QD-OLED и MicroLED. Каждый пиксель имеет свой собственный источник света, но нет необходимости в трех отдельных субпикселях красного, зеленого и синего – цвет формируют квантовые точки. Это может помочь избежать главной проблемы micro-LED – слишком высокой стоимости.

Как пишет Oled info, ранее Samsung заявляла, что QNED способна превзойти современные дисплеи по яркости, контрастности и скорости отклика. Однако в 2022 году проект поставили на паузу, сосредоточившись на более перспективных направлениях – QD-OLED и micro-LED.

По данным корейских отраслевых медиа, работу возобновили в конце 2025 года после прорыва в технологии размещения наностержней. Источники в индустрии также сообщают, что команда разработчиков снова объединилась, а само направление рассматривают как долгосрочную стратегию.

Сейчас Samsung одновременно развивает несколько типов дисплеев: флагманский QD-OLED, технологию EL-QD (которую также называют nano-LED или QD-LED) и теперь снова QNED. Параллельно в отрасли продолжают совершенствовать mini-LED, micro-LED и новые RGB-подсвеченные панели.

До массового производства "настоящей" QNED еще очень далеко, но ее возвращение свидетельствует о жесткой конкуренции в сфере телевизионных дисплеев и поиск следующего стандарта после OLED.