Підрозділ Samsung Display, за повідомленнями, відновив роботу над технологією QNED – Quantum-dot Nanorod Emitting Diode. Попри однакову назву, це зовсім інша розробка, ніж телевізори QNED від LG, які фактично є вдосконаленими LED-LCD моделями з підсвіткою. Про це пише Techradar.

Дивіться також В Україні з'явилися телевізори Micro RGB: що це таке й у чому їхні особливості

Чим нова QNED відрізняється від OLED і версії LG?

Версія Samsung належить до самосвітних дисплеїв: кожен піксель випромінює світло самостійно, без окремої підсвітки. Такий підхід використовується і в OLED, що забезпечує глибокий чорний колір і високий контраст.

За принципом роботи нова QNED нагадує QD-OLED. У QD-OLED сині органічні світлодіоди світять через шар квантових точок, які перетворюють світло на інші кольори. У QNED Samsung замість органічних діодів використовуються неорганічні нанострижневі LED. Очікується, що вони будуть довговічнішими, ефективнішими та дешевшими у виробництві.

Фактично це можна уявити як щось середнє між QD-OLED і MicroLED. Кожен піксель має власне джерело світла, але немає потреби у трьох окремих субпікселях червоного, зеленого і синього – колір формують квантові точки. Це може допомогти уникнути головної проблеми micro-LED – надто високої вартості.

Як пише Oled info, раніше Samsung заявляла, що QNED здатна перевершити сучасні дисплеї за яскравістю, контрастністю та швидкістю відгуку. Проте у 2022 році проєкт поставили на паузу, зосередившись на більш перспективних напрямах – QD-OLED і micro-LED.

За даними корейських галузевих медіа, роботу відновили наприкінці 2025 року після прориву у технології розміщення нанострижнів. Джерела в індустрії також повідомляють, що команда розробників знову об’єдналася, а сам напрям розглядають як довгострокову стратегію.

Наразі Samsung одночасно розвиває кілька типів дисплеїв: флагманський QD-OLED, технологію EL-QD (яку також називають nano-LED або QD-LED) і тепер знову QNED. Паралельно в галузі продовжують удосконалювати mini-LED, micro-LED та нові RGB-підсвічені панелі.

До масового виробництва "справжня" QNED ще дуже далеко, але її повернення свідчить про жорстку конкуренцію у сфері телевізійних дисплеїв і пошук наступного стандарту після OLED.