Оба объекта появятся над горизонтом через несколько часов после захода Солнца и будут доступны для наблюдения невооруженным глазом в течение всей ночи, информирует 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Что можно увидеть на небе и какое оборудование понадобится?

Небесные тела взойдут ориентировочно через три часа после захода Солнца. Юпитер расположится менее чем в пяти градусах справа и вверх от Луны. Это расстояние визуально можно сравнить с шириной трех средних пальцев руки, вытянутой перед собой на фоне неба.

Ввиду того, что в декабре солнце в наших широтах заходит рано (около 16:00), график наблюдения будет таким:

Начало : Тандем Луны и Юпитера появится над восточным горизонтом ориентировочно между 19:00 и 20:00.

: Тандем Луны и Юпитера появится над восточным горизонтом ориентировочно между 19:00 и 20:00. Лучшее время: Высоко в небе (над южным горизонтом) объекты будут находиться во второй половине ночи и под утро 8 декабря.

Над парой будут ярко сиять звезды Кастор и Поллукс, символизирующие головы близнецов в одноименном созвездии.

Как лучше всего наблюдать за соединением Луны и Юпитера?

Хотя оба объекта будут прекрасными мишенями для наблюдения без специальной техники, наличие оптических приборов, например бинокля, существенно улучшит опыт. Даже скромный любительский телескоп с апертурой не менее 10 сантиметров позволит разглядеть сложные полосы облаков и штормы, бушующие в верхних слоях атмосферы газового гиганта.

Также с помощью оптики удастся заметить четыре световые точки вокруг диска планеты – это галилеевы спутники: Ганимед, Ио, Европа и Каллисто, отмечает Futura Sciences.

Если же перевести телескоп с Юпитера на Луну, можно детально рассмотреть величественный кратер Тихо. Эта ударная формация является напоминанием о разрушительной силе астероидов и угрозе, которую они несут для миров нашей системы, включая Землю. Тихо считается "младенцем" по геологическим меркам – его возраст оценивают в 108 миллионов лет, что совсем немного по сравнению с древнейшими лунными кратерами, возраст которых достигает 3,9 миллиарда лет.

Не пропустите другое космическое событие декабря

Последний месяц года будет богат на яркие и незабываемые космические события. Одним из таких должно быть метеорный поток Геминиды. Он уже начался и будет активен с 4 до 17 декабря, с пиком в ночь с 13 на 14 декабря 2025 года, когда можно увидеть до 150 метеоров в час.