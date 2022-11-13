Миссия OTV-6

О беспилотном космическом транспорте Boeing известно очень немного. Мы точно знаем, что он разработан для тестирования космических технологий будущего, но большинство его задач и миссий строго засекречены.

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Загадочный и секретный Boeing X-37B / Фото Space Force

Интересный факт! Самой распространенной теорией заговора (а как же без них) вокруг X-37B является испытание и применяемое гиперзвуковое оружие.

В рамках миссии OTV-6 космический беспилотник тестировал на орбите защиту от радиации. Для этого дрон покрыли специальными пластинами, созданными с помощью аддитивных технологий. Исследования продолжатся, ведь теперь задача ученых – установить, как радиация открытого космоса повлияла на материалы.



Дрон пробыл на орбите 908 дней / Фото Space Force

Кстати, предыдущая миссия аппарата под названием OTV-5 длилась на 128 дней меньше.

Что еще известно о Boeing X-37B

Длина дрона составляет 8,28 метра, а размах крыльев – 4,6 метра. Полезная погрузка транспорта может составлять до 900 килограммов, а чтобы вывести все это на орбиту, применяется двигатель Rocketdyne Ar2-3.

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