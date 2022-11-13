Місія OTV-6

Про безпілотний космічний транспорт Boeing відомо дуже не багато. Ми точно знаємо, що він розроблений для тестування космічних технологій майбутнього, але переважна більшість його завдань та місій суворо засекречені.

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Загадковий та засекречений Boeing X-37B / Фото Space Force

Цікавий факт! Найпоширенішою теорією змови (а як же без них) навколо X-37B є випробування та застосовувався гіперзвукової зброї.

В рамках місії OTV-6 космічний безпілотник тестував на орбіті зокрема захист від радіації. Для цього дрон покрили спеціальними пластинами, створеними за допомогою адитивних технологій. Дослідження продовжаться, адже тепер завданням вчених є встановити, як радіація відкритого космосу вплинула на матеріали.



Дрон пробув на орбіті 908 днів / Фото Space Force

До речі, попередня місія апарату під назвою OTV-5 тривала на 128 днів менше.

Що ще відомо про Boeing X-37B

Довжина дрона становить 8,28 метра, а розмах крил – 4,6 метра. Корисне навантаження транспорту може становити до 900 кілограмів, а щоб вивести все це на орбіту застосовується двигун Rocketdyne Ar2-3.

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