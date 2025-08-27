Сигнал "Wow!", зафиксирован почти пять десятилетий назад, и до сих пор является одним из самых загадочных радиосигналов, когда-либо полученных из космоса, рассказывает 24 Канал. Благодаря усилиям волонтеров и использованию современных технологий, ученые смогли по-новому взглянуть на данные, собранные в 1977 году обсерваторией Big Ear в Огайо. Их открытие опубликовано в научной работе на arxiv.org.

Почему наковцы вернулись к сигналу "Wow!"?

После закрытия обсерватории в 1998 году ее бумажные архивы, насчитывавшие более 75 тысяч страниц, были сохранены. Недавно эти записи оцифровали с помощью технологии оптического распознавания символов и проверили вручную, что впервые позволило провести углубленный компьютерный анализ.

Это исследование принесло несколько важных открытий.

Во-первых , мощность сигнала оказалась значительно выше: ее оценили в 250 янских, тогда как предыдущие расчеты давали диапазон от 54 до 212 янских. Это означает, что сигнал был заметно интенсивнее.

Во-вторых , была уточнена частота сигнала – с 1420,4556 МГц до 1420,726 МГц. Хотя изменение кажется незначительным, оно указывает на то, что источник сигнала должен был бы вращаться с чрезвычайно большой скоростью.

Также ученым удалось на две трети сузить область неба, откуда мог поступить сигнал, что повысило точность его локализации.

Что такое Янский Это единица измерения, которая используется в радиоастрономии для определения мощности космических радиоисточников.



Простыми словами, этот показатель измеряет плотность потока излучения. Он показывает, сколько энергии от радиоисточника (например, звезды, галактики или потенциального сигнала) попадает на единицу площади (например, на антенну радиотелескопа) в определенной полосе частот.



Чем больше значение в янских, тем мощнее или "ярче" является радиосигнал для наблюдателя на Земле. Технически, один янский равен 10-²⁶ ватт на квадратный метр на герц (Вт⋅м-²⋅⋅Гц-¹).



Эта единица названа в честь американского физика Карла Янского, который в 1932 году открыл радиоволны, поступающие из центра нашей галактики, и считается одним из основателей радиоастрономии.

Так что же это такое было?

Когда дело касается открытия чего-то в астрономии или исследования, ученые скорее не устанавливают, что именно они открыли, а пытаются понять, чем объект исследования точно не является. Поэтому исследователи исключили большинство возможных источников.

Это не могли быть рукотворные помехи, поскольку в то время в Огайо не работали соответствующие телевизионные станции, а над головой не было спутников.

Сигнал также не мог отразиться от Луны, так как та находилась на другой стороне планеты.

Солнечная активность в 1977 году была низкой, что исключает солнечные явления.

Маловероятной является и ошибка программного обеспечения, поскольку сигнал имел очень естественную, "гауссовую" форму.

Наиболее вероятным естественным объяснением остается облако нейтрального атомарного водорода (HI-облако). Такие облака могут излучать узкополосные сигналы, подобные "Wow!". В то же время аналогичные сигналы никогда ранее не были на таком уровне мощности.

Таким образом, происхождения сигнала до сих пор остается загадкой, но новое исследование в очередной раз доказывает, что даже старые данные могут скрывать новые открытия. Поэтому в будущем ученые еще не раз вернутся к загадкам прошлого, чтобы посмотреть на них под новым углом с применением новых инструментов.