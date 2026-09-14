Исследователь кода, известный под псевдонимом"pdfu", обнаружил в закрытых фреймворках iOS 27 и macOS Golden Gate компоненты, указывающие на новую архитектуру Siri. Она, вероятно, рассчитана на глубокую интеграцию со сторонними моделями искусственного интеллекта. Об этом пишет Macrumors.

Что обнаружили в коде новой Siri?

Речь идет не просто о возможности передать отдельный запрос в ChatGPT. Обнаруженные механизмы предполагают, что различные модели ИИ могут получать доступ к функциям операционной системы через Siri.

Одним из таких механизмов является Model Delegation – делегирование работы другой модели. Он позволяет подключать сторонний искусственный интеллект в качестве расширения Siri, подобно уже существующему расширению ChatGPT. В видео, которым "pdfu" поделился в социальной сети X, пользователь macOS открывает панель "Search or Ask" и через контекстное меню "Ask..." выбирает модель Claude.

После активации расширения пользователь просит Siri передать Claude задачу создать напоминание в приложении Reminders. Claude понимает запрос на естественном языке, а затем Siri выполняет системное действие и добавляет напоминание.

Это демонстрирует важную особенность потенциальной архитектуры: сторонняя модель может отвечать за понимание запроса, тогда как Siri остается посредником для доступа к системным функциям Apple.

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В другом примере из видео Claude работает в окне разговора приложения Siri. Пользователь просит модель создать CSV-файл. Siri самостоятельно не способна выполнить такую задачу, но Claude успешно формирует результат. Это указывает на возможность распределения работы между моделями в зависимости от сложности запроса.

В то же время обнаруженная архитектура может предполагать гораздо более широкую интеграцию, чем простое подключение отдельных расширений.

Сможет ли ChatGPT полностью заменить модель Siri?

Самой интересной частью исследования является другой протокол, который, судя по демонстрации, позволяет заменить собственную серверную модель Siri сторонней системой.

В компоненте "Model Manager Services" исследователь обнаружил механизм, который, по-видимому, позволяет подключать альтернативную модель, например GPT-5.6. В таком сценарии ChatGPT получает системный prompt-планировщик Siri и определение доступных инструментов. Это позволяет модели не только отвечать на запросы, но и формировать команды для выполнения системных действий.

После этого модель может получать результаты таких действий, в частности персональные данные, необходимые для выполнения задачи, и формировать ответ. Пользователь при этом продолжает взаимодействовать с интерфейсом Siri, а озвучивание ответа осуществляется голосом ассистента Apple.

Таким образом, Siri потенциально может оставаться интерфейсом и системным посредником, даже если интеллектуальную часть работы выполняет другая модель.

Что показала демонстрация с электронными письмами?

В видео пользователь обращается к ChatGPT в приложении Siri с просьбой найти электронные письма на определенную тему, обобщить их содержание и определить необходимые действия.

После этого он просит отправить сообщение контакту через приложение Messages. Демонстрация показывает, что модель может последовательно работать с несколькими системными функциями – от поиска информации до выполнения действия в другом приложении.

Результат работы ChatGPT также отображается в веб-интерфейсе платформы OpenAI. Это существенно отличается от обычного сценария, когда пользователь отдельно открывает ChatGPT и вручную переносит информацию между приложениями. В предложенной архитектуре сторонняя модель может взаимодействовать с системными инструментами через Siri.

Почему Apple может открыть Siri для сторонних моделей?

Одним из факторов, которые могли повлиять на подход Apple, является европейское законодательство о цифровых рынках.

Закон Европейского Союза о цифровых рынках, известный как Digital Markets Act, требует от больших технологических платформ обеспечивать эффективный доступ сторонних разработчиков к аппаратным и программным функциям, доступным собственным сервисам компаний.

Европейская комиссия отдельно отмечала, что этот принцип распространяется и на Siri. Это может объяснять, почему Apple разрабатывает архитектуру, способную взаимодействовать с различными моделями искусственного интеллекта. В то же время нет подтверждения, что именно требования DMA стали непосредственной причиной обнаруженных изменений.

Открытость Siri для сторонних моделей потенциально может усилить конкуренцию между разработчиками ИИ. Пользователи смогут получать доступ к различным моделям через привычный системный интерфейс, а Apple – сохранять контроль над взаимодействием с операционной системой.

Когда пользователи смогут выбрать Claude вместо Siri?

Несмотря на интересные находки в коде, полноценная замена модели Siri пока недоступна широкой аудитории.

В релиз-кандидате macOS 27 Golden Gate механизм "Ask..." пока ограничен расширением ChatGPT. Claude еще не доступен в качестве аналогичного варианта для пользователей. Кроме того, Apple пока не открыла сторонним разработчикам entitlement для Model Delegation – специальное разрешение, необходимое для использования соответствующего механизма. Оно также не представлено в качестве обычной пользовательской функции в интерфейсе операционной системы.

Таким образом, обнаруженные компоненты свидетельствуют о потенциальных возможностях будущей Siri, но не подтверждают, что Apple в ближайшее время позволит каждому пользователю полностью заменить ее на Claude или ChatGPT.

Если компания реализует эту концепцию в открытом доступе, Siri может превратиться из отдельной модели искусственного интеллекта в универсальный интерфейс, через который будут работать различные ИИ-системы. Однако окончательный набор функций будет зависеть от решений Apple, наличия соответствующих разрешений и условий интеграции сторонних моделей.