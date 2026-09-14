Дослідник коду, відомий під псевдонімом "pdfu", виявив у приватних фреймворках iOS 27 та macOS Golden Gate компоненти, які вказують на нову архітектуру Siri. Вона, ймовірно, розрахована на глибоку інтеграцію зі сторонніми моделями штучного інтелекту. Про це пише Macrumors.

Що знайшли в коді нової Siri?

Йдеться не просто про можливість передати окреме запитання ChatGPT. Виявлені механізми передбачають, що різні ШІ-моделі можуть отримувати доступ до функцій операційної системи через Siri.

Одним із таких механізмів є Model Delegation – делегування роботи іншій моделі. Він дозволяє підключати сторонній штучний інтелект як розширення Siri, подібно до вже наявного розширення ChatGPT. У відео, яким "pdfu" поділився в соціальній мережі X, користувач macOS відкриває панель "Search or Ask" та через контекстне меню "Ask..." обирає модель Claude.

Після активації розширення користувач просить Siri передати Claude завдання створити нагадування у застосунку Reminders. Claude розуміє запит природною мовою, а потім Siri виконує системну дію та додає нагадування.

Це демонструє важливу особливість потенційної архітектури: стороння модель може відповідати за розуміння запиту, тоді як Siri залишається посередником для доступу до системних функцій Apple.

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В іншому прикладі з відео Claude працює у вікні розмови застосунку Siri. Користувач просить модель створити CSV-файл. Siri самостійно не здатна виконати таке завдання, але Claude успішно формує результат. Це вказує на можливість розподілу роботи між моделями залежно від складності запиту.

Водночас виявлена архітектура може передбачати набагато ширшу інтеграцію, ніж просте підключення окремих розширень.

Чи зможе ChatGPT повністю замінити модель Siri?

Найцікавішою частиною дослідження є інший протокол, який, судячи з демонстрації, дозволяє замінити власну серверну модель Siri сторонньою системою.

У компоненті "Model Manager Services" дослідник виявив механізм, який, імовірно, дає змогу підключати альтернативну модель, наприклад GPT-5.6. У такому сценарії ChatGPT отримує системний prompt-планувальник Siri та визначення доступних інструментів. Це дозволяє моделі не лише відповідати на запити, а й формувати команди для виконання системних дій.

Після цього модель може отримувати результати таких дій, зокрема персональні дані, необхідні для виконання завдання, та формувати відповідь. Користувач при цьому продовжує взаємодіяти з інтерфейсом Siri, а озвучення відповіді здійснюється голосом асистента Apple.

Таким чином, Siri потенційно може залишатися інтерфейсом та системним посередником, навіть якщо інтелектуальну частину роботи виконує інша модель.

Що показала демонстрація з електронними листами?

У відео користувач звертається до ChatGPT у застосунку Siri з проханням знайти електронні листи на певну тему, підсумувати їхній зміст та визначити необхідні дії.

Після цього він просить надіслати повідомлення контакту через застосунок Messages. Демонстрація показує, що модель може працювати з кількома системними функціями послідовно – від пошуку інформації до виконання дії в іншому застосунку.

Результат роботи ChatGPT також відображається у вебінтерфейсі платформи OpenAI. Це суттєво відрізняється від звичайного сценарію, коли користувач окремо відкриває ChatGPT і вручну переносить інформацію між застосунками. У запропонованій архітектурі стороння модель може взаємодіяти із системними інструментами через Siri.

Чому Apple може відкривати Siri для сторонніх моделей?

Одним із факторів, що могли вплинути на підхід Apple, є європейське законодавство про цифрові ринки.

Закон Європейського Союзу про цифрові ринки, відомий як Digital Markets Act, вимагає від великих технологічних платформ забезпечувати ефективний доступ сторонніх розробників до апаратних і програмних функцій, доступних власним сервісам компаній.

Європейська комісія окремо зазначала, що цей принцип поширюється і на Siri. Це може пояснювати, чому Apple розробляє архітектуру, здатну взаємодіяти з різними моделями штучного інтелекту. Водночас немає підтвердження, що саме вимоги DMA стали безпосередньою причиною виявлених змін.

Відкритість Siri для сторонніх моделей потенційно може посилити конкуренцію між розробниками ШІ. Користувачі зможуть отримувати доступ до різних моделей через знайомий системний інтерфейс, а Apple – зберігати контроль над взаємодією з операційною системою.

Коли користувачі зможуть обрати Claude замість Siri?

Попри цікаві знахідки в коді, повноцінна заміна моделі Siri поки не доступна широкій аудиторії.

У реліз-кандидаті macOS 27 Golden Gate механізм "Ask..." наразі обмежений розширенням ChatGPT. Claude ще не доступний як аналогічний варіант для користувачів. Крім того, Apple поки не відкрила стороннім розробникам entitlement для Model Delegation – спеціальний дозвіл, необхідний для використання відповідного механізму. Він також не представлений як звичайна користувацька функція в інтерфейсі операційної системи.

Отже, виявлені компоненти свідчать про потенційні можливості майбутньої Siri, але не підтверджують, що Apple найближчим часом дозволить кожному користувачеві повністю замінити її на Claude або ChatGPT.

Якщо компанія реалізує цю концепцію у відкритому доступі, Siri може перетворитися з окремої моделі штучного інтелекту на універсальний інтерфейс, через який працюватимуть різні ШІ-системи. Проте остаточний набір функцій залежатиме від рішень Apple, доступності відповідних дозволів та умов інтеграції сторонніх моделей.