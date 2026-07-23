Первый складной iPhone, над которым Apple работает уже несколько лет, по-прежнему сталкивается с производственными трудностями. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.

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Что задерживает выход первого складного iPhone?

По информации издания, компания поручила Foxconn полностью отвечать за подготовку устройства к серийному производству – от этапа внедрения нового продукта до массового выпуска. Такое решение объясняют большим опытом производителя в сборке сложных конструкций и налаживании масштабного производства.

Один из источников DigiTimes даже утверждает, что именно Foxconn является единственным партнером Apple, способным обеспечить необходимые объемы производства нового смартфона.

Ранее стало известно, что Foxconn начала пробное производство еще в апреле. После этого Apple якобы увеличила заказ примерно до 10 миллионов смартфонов, поскольку инженерам удалось устранить проблемы, связанные с шарниром и печатными платами.

Кроме того, всего две недели назад китайское издание China Securities Journal сообщало, что устройство уже перешло к этапу массового производства и никаких задержек не ожидается.

Впрочем, согласно новому отчету DigiTimes, этап инженерной проверки мог затянуться на один–два месяца. В качестве основных причин называют сложность конструкции шарнира и испытания на долговечность гибкого дисплея.

Каким может быть новый смартфон Apple?

Несмотря на производственные трудности, источники полагают, что Apple, как и раньше, планирует представить складной iPhone вместе с линейкой iPhone 18 Pro в сентябре.

По предварительной информации, смартфон будет иметь конструкцию в формате книжки. Внутри разместят гибкий дисплей диагональю примерно 7,7–7,8 дюйма, тогда как внешний экран составит около 5,5 дюйма.

Также сообщается, что толщина устройства в разложенном состоянии составит около 4,5 миллиметра. Ожидается, что стартовая цена новинки превысит 2 000 долларов США, что сделает ее одним из самых дорогих смартфонов в истории Apple. Хотя Apple продолжает подготовку к запуску, точная дата начала массового производства пока окончательно не определена. DigiTimes отмечает, что окончательные сроки будут зависеть от успешного завершения тестирования конструкции шарнира и проверки надежности гибкого дисплея.

В то же время предварительные сообщения из цепочки поставок свидетельствуют о том, что компания не отказалась от планов выпустить свой первый складной смартфон в ближайшее время. Если технические трудности удастся устранить, официальный дебют модели может состояться уже во время традиционной осенней презентации Apple.