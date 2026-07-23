Перший складаний iPhone, над яким Apple працює вже кілька років, усе ще стикається з виробничими труднощами. Про це повідомляє DigiTimes із посиланням на джерела в ланцюгу постачання.

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Що затримує вихід першого складаного iPhone?

За інформацією видання, компанія доручила Foxconn повністю відповідати за підготовку пристрою до серійного виробництва – від етапу впровадження нового продукту до масового випуску. Таке рішення пояснюють великим досвідом виробника у складанні складних конструкцій і налагодженні масштабного виробництва.

Одне з джерел DigiTimes навіть стверджує, що саме Foxconn є єдиним партнером Apple, який здатний забезпечити необхідні обсяги виробництва нового смартфона.

Раніше стало відомо, що Foxconn розпочала пробне виробництво ще у квітні. Після цього Apple нібито збільшила замовлення приблизно до 10 мільйонів смартфонів, оскільки інженерам вдалося усунути проблеми, пов'язані з шарніром і друкованими платами.

Крім того, лише два тижні тому китайське видання China Securities Journal повідомляло, що пристрій уже перейшов до етапу масового виробництва і жодних затримок не очікується.

Втім, згідно з новим звітом DigiTimes, етап інженерної перевірки міг затягнутися на один – два місяці. Основними причинами називають складність конструкції шарніра та випробування довговічності гнучкого дисплея.

Яким може бути новий смартфон Apple?

Попри виробничі труднощі, джерела вважають, що Apple, як і раніше, планує представити складаний iPhone разом із лінійкою iPhone 18 Pro у вересні.

За попередньою інформацією, смартфон матиме конструкцію у форматі книжки. Усередині розташують гнучкий дисплей діагоналлю приблизно 7,7 – 7,8 дюйма, тоді як зовнішній екран становитиме близько 5,5 дюйма.

Також повідомляється, що товщина пристрою у розкладеному стані складатиме близько 4,5 міліметра. Очікується, що стартова ціна новинки перевищить 2 000 доларів США, що зробить її одним із найдорожчих смартфонів в історії Apple. Хоча Apple продовжує підготовку до запуску, точна дата початку масового виробництва поки остаточно не визначена. DigiTimes зазначає, що остаточні строки залежатимуть від успішного завершення тестування конструкції шарніра та перевірки надійності гнучкого дисплея.

Водночас попередні повідомлення з ланцюга постачання свідчать, що компанія не відмовилася від планів випустити свій перший складаний смартфон найближчим часом. Якщо технічні труднощі вдасться усунути, офіційний дебют моделі може відбутися вже під час традиційної осінньої презентації Apple.