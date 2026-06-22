Первый складной смартфон Apple, который в утечках часто называют iPhone Ultra, по-прежнему готовится к презентации в сентябре 2026 года. Об этом сообщает China Securities Journal со ссылкой на источники среди поставщиков компании. Об этом пишет Macrumors.

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Покажет ли Apple складной iPhone уже этой осенью?

Согласно информации издания, один из партнеров Apple уже приступил к поставкам небольших партий компонентов для будущего устройства. Кроме того, компания якобы получила указания готовиться к официальному анонсу смартфона в сентябре вместе с моделями iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Другой источник в цепочке поставок также заявил, что не получал никаких сообщений о переносе запуска и продолжает работать в соответствии с графиком релиза осенью 2026 года.

В последние месяцы неоднократно появлялись сообщения о технических трудностях при разработке первого складного устройства Apple.

В мае инсайдер Instant Digital утверждал, что компания по-прежнему работает над повышением надежности шарнирного механизма. По его словам, Apple удалось в значительной степени решить проблему складки на экране, характерную для многих складных смартфонов, однако долговечность шарнира якобы еще не полностью соответствует внутренним стандартам компании.

Такие сообщения вызвали предположения, что релиз могут отложить. Однако новая информация от поставщиков свидетельствует о том, что Apple пока не меняла своих планов.

Даже в случае задержки анонс может состояться в сентябре

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщал, что складной iPhone может не поступить в продажу одновременно с линейкой iPhone 18 Pro. Аналогичный прогноз делал и аналитик Barclays Тим Лонг, который ожидал начала поставок только в декабре. Однако даже если производство или логистика потребуют дополнительного времени, это не обязательно будет означать перенос презентации.

Apple уже использовала подобный подход в прошлом. Например, в 2017 году компания одновременно представила iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, но флагманский iPhone X появился в продаже лишь через несколько месяцев после анонса. Поэтому даже в случае задержки поставок Apple может показать новинку на традиционной сентябрьской презентации, а продажи начать позже.

Какие характеристики приписывают iPhone Ultra

По данным многочисленных утечек, первый складной смартфон Apple получит конструкцию в формате книжки, похожую на популярные модели этого класса от других производителей.

Ожидаемые характеристики устройства:

внутренний дисплей диагональю 7,8 дюйма;

внешний экран с диагональю 5,5 дюйма;

процессор A20 нового поколения;

фирменный модем Apple C2;

кнопка питания со встроенным Touch ID;

отсутствие Face ID;

двойную основную камеру.

Особый интерес вызывает возвращение Touch ID в качестве основного метода биометрической аутентификации. По слухам, Apple откажется от Face ID из-за конструктивных особенностей складного корпуса.

Самый дорогой iPhone в истории

Не менее заметной может оказаться цена новинки. По предварительным оценкам, стоимость складного смартфона Apple составит около 2000 долларов.

Если эти прогнозы подтвердятся, устройство станет самым дорогим серийным iPhone за всю историю компании. Именно поэтому некоторые аналитики считают, что Apple может использовать для новинки бренд Ultra, который будет подчеркивать её премиальный статус и выделять её из обычной линейки iPhone.

Помимо появления складного устройства, 2026 год может принести ещё одно важное изменение в стратегии компании. Согласно последним сообщениям инсайдеров, Apple планирует разделить запуск новых смартфонов на несколько этапов. Ожидается, что осенью компания представит iPhone Ultra, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, тогда как базовый iPhone 18 может быть перенесён на весну 2027 года.

Если это произойдет, Apple впервые за много лет существенно изменит привычный график выхода своей главной линейки смартфонов.