Перший складаний смартфон Apple, який у витоках часто називають iPhone Ultra, як і раніше готується до презентації у вересні 2026 року. Про це повідомляє China Securities Journal із посиланням на джерела серед постачальників компанії. Про це пише Macrumors.

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Чи покаже Apple складаний iPhone вже цієї осені?

Згідно з інформацією видання, один із партнерів Apple уже розпочав невеликі партії постачання компонентів для майбутнього пристрою. Крім того, компанія нібито отримала вказівки готуватися до офіційного анонсу смартфона у вересні разом із моделями iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Інше джерело в ланцюгу постачання також заявило, що не отримувало жодних повідомлень про перенесення запуску й продовжує працювати відповідно до графіка релізу восени 2026 року.

Останніми місяцями неодноразово з'являлися повідомлення про технічні труднощі під час розробки першого складаного пристрою Apple.

У травні інсайдер Instant Digital стверджував, що компанія все ще працює над підвищенням надійності шарнірного механізму. За його словами, Apple вдалося значною мірою вирішити проблему складки на екрані, яка є характерною для багатьох складаних смартфонів, однак довговічність шарніра нібито ще не повністю відповідає внутрішнім стандартам компанії.

Такі повідомлення викликали припущення, що реліз можуть відкласти. Проте нова інформація від постачальників свідчить про те, що Apple поки не змінювала своїх планів.

Навіть у разі затримки анонс може відбутися у вересні

Раніше журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляв, що складаний iPhone може не надійти у продаж одночасно з лінійкою iPhone 18 Pro. Схожий прогноз робив і аналітик Barclays Тім Лонг, який очікував початок постачань лише у грудні. Однак навіть якщо виробництво або логістика потребуватимуть додаткового часу, це не обов'язково означатиме перенесення презентації.

Apple вже використовувала подібний підхід у минулому. Наприклад, у 2017 році компанія одночасно представила iPhone X, iPhone 8 та iPhone 8 Plus, але флагманський iPhone X з'явився у продажу лише через кілька місяців після анонсу. Тому навіть за сценарію із затримкою постачань Apple може показати новинку на традиційній вересневій презентації, а продажі розпочати пізніше.

Які характеристики приписують iPhone Ultra

За даними численних витоків, перший складаний смартфон Apple отримає конструкцію у форматі книжки, схожу на популярні моделі цього класу від інших виробників.

Очікувані характеристики пристрою:

внутрішній дисплей діагоналлю 7,8 дюйма;

зовнішній екран діагоналлю 5,5 дюйма;

процесор A20 нового покоління;

фірмовий модем Apple C2;

кнопку живлення з вбудованим Touch ID;

відсутність Face ID;

подвійну основну камеру.

Особливий інтерес викликає повернення Touch ID як основного методу біометричної автентифікації. За чутками, Apple відмовиться від Face ID через конструктивні особливості складаного корпусу.

Найдорожчий iPhone в історії

Не менш помітною може виявитися ціна новинки. За попередніми оцінками, вартість складаного смартфона Apple становитиме близько 2000 доларів.

Якщо ці прогнози підтвердяться, пристрій стане найдорожчим серійним iPhone за всю історію компанії. Саме тому деякі аналітики вважають, що Apple може використовувати для новинки бренд Ultra, який підкреслюватиме її преміальний статус і відокремлюватиме від звичайної лінійки iPhone.

Крім появи складаного пристрою, 2026 рік може принести ще одну важливу зміну в стратегії компанії. Згідно з останніми повідомленнями інсайдерів, Apple планує розділити запуск нових смартфонів на кілька етапів. Очікується, що восени компанія представить iPhone Ultra, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, тоді як базовий iPhone 18 можуть перенести на весну 2027 року.

Якщо це станеться, Apple вперше за багато років суттєво змінить звичний графік виходу своєї головної лінійки смартфонів.