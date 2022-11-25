Главный исполнительный директор возлагает большие надежды на автомобильное направление. Ранее он заявлял, что это его последний крупный проект.

Сколько машин будет выпускать Xiaomi

Согласно новому заявлению Лей Цзюня, компания планирует поставлять не менее 10 миллионов машин каждый год. Такая цифра продиктована реалиями рынка.

Когда индустрия электромобилей станет зрелой, пять ведущих мировых брендов будут занимать более 80 процентов рынка. Единственный способ добиться успеха для нас — войти в пятерку лучших и поставлять более 10 миллионов автомобилей в год,

– говорит Лей Цзюнь.

В настоящее время команда Xiaomi по исследованиям и разработке в области автомобилей насчитывает более 1800 человек. В проект планируется вложить 10 миллиардов долларов за первые 10 лет.

Пока о конечном продукте известно немного. В июле китайское издание Sina Tech писало, что:

Xiaomi M1 будет электрическим седаном, стоимостью от 25 000 до 40 000 долларов.

Запас хода, вероятно, составит 800 километров.

Машину оснастят автопилотом третьего уровня, что позволяет водителю не держать руки на руле.

Подтверждений этих данных от самой компании пока не было, разработка еще ведется и компания пока не проводила презентаций. Однако точно известно, что производство стартует в 2024 году на заводе, который все еще строится в пригороде Пекина Ичжуани.