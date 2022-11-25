Головний виконавчий директор покладає великі надії на автомобільний напрямок. Раніше він заявляв, що це його останній великий проєкт.

Скільки машин випускатиме Xiaomi

Згідно з новою заявою Лей Цзюня, компанія планує постачати не менше 10 мільйонів машин щороку. Така цифра продиктована реаліями ринку.

Коли індустрія електромобілів стане зрілою, п'ять провідних світових брендів займатимуть понад 80 відсотків ринку. Єдиний спосіб досягти успіху для нас — увійти до п'ятірки найкращих і постачати понад 10 мільйонів автомобілів на рік,

– каже Лей Цзюнь.

Наразі команда Xiaomi з досліджень та розробки в області автомобілів налічує понад 1800 осіб. В проєкт планують вкласти 10 мільярдів доларів за перші 10 років.

Наразі про кінцевий продукт відомо небагато. У липні китайське видання Sina Tech писало, що:

Xiaomi M1 буде електричним седаном, вартістю від 25 000 до 40 000 доларів.

Запас ходу, ймовірно, становитиме 800 кілометрів.

Машину оснастять автопілотом третього рівня, що дозволяє водієві не тримати руки на кермі.

Підтверджень цих даних від самої компанії поки не було, адже розробка ще ведеться і компанія поки не проводила презентацій. Однак точно відомо, що виробництво стартує у 2024 році на заводі, який все ще будують у передмісті Пекіна Ічжуані.