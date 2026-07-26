Скорость, зависящая от времени суток

Звуковые волны нуждаются в среде для распространения, и на Марсе эта среда создает настоящие проблемы. Не так давно международная группа ученых использовала марсоход Perseverance, чтобы впервые в истории систематически измерить скорость звука на другой планете. Исследователи стреляли лазерами по скалам и записывали ударную волну с помощью микрофонов ровера, пишет 24 Канал.

Средняя скорость звука в кратере Езеро составляет около 240 метров в секунду, что значительно медленнее, чем на Земле – 340 метров в секунду. Интересно, что этот показатель колеблется примерно на 10 процентов в зависимости от времени суток. Это объясняют резкими перепадами температур: днем звук распространяется быстрее, чем в холодные марсианские ночи.

Когда высокие частоты ускользают вперед

Наибольшей аномалией Марса стала зависимость скорости от частоты звука. Из-за особенностей молекул углекислого газа при низком давлении звуки с частотой выше 240 герц (что немного ниже ноты "до" первой октавы на фортепиано) распространяются на 10 метров в секунду быстрее, чем низкие частоты.

Оказалось, что на Марсе частоты выше 240 герц распространяются более чем на 10 метров в секунду быстрее, чем низкие частоты. Это может создать уникальный опыт прослушивания, когда высокие звуки будут доходить раньше басов,

– прокомментировали авторы исследования.

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Смертельная тишина Красной планеты

Несмотря на необычные акустические эффекты, насладиться космической музыкой не удастся. Даже если бы человек смог выжить без скафандра, он почти ничего бы не услышал. На Земле звук начинает затихать примерно через 65 метров, а в разреженной марсианской атмосфере он исчезает уже через 8 метров. При этом высокие частоты затухают в первую очередь.

Такие свойства делают Марс крайне сложным местом для любой коммуникации. Потенциальным колонистам пришлось бы стоять вплотную друг к другу, чтобы просто услышать приветствие, или же смириться с тем, что голос доходит до собеседника по частям – сначала высокий писк, а уже потом низкий рокот.