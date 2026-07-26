Швидкість, що залежить від часу доби

Звукові хвилі потребують середовища для поширення, і на Марсі це середовище створює справжні проблеми. Не так давно міжнародна група вчених використала марсохід Perseverance, щоб уперше в історії систематично виміряти швидкість звуку на іншій планеті. Дослідники стріляли лазерами по скелях і записували ударну хвилю за допомогою мікрофонів ровера, пише 24 Канал.

Середня швидкість звуку в кратері Єзеро становить близько 240 метрів на секунду, що значно повільніше за земні 340 метрів на секунду. Цікаво, що цей показник коливається приблизно на 10 відсотків залежно від часу доби. Це пояснюють різкими перепадами температур: удень звук рухається швидше, ніж у холодні марсіанські ночі.

Коли високі частоти тікають вперед

Найбільшою аномалією Марса стала залежність швидкості від частоти звуку. Через особливості молекул вуглекислого газу за низького тиску, звуки частотою вище 240 герц (що трохи нижче за ноту "до" першої октави на піаніно) рухаються на 10 метрів на секунду швидше за низькі частоти.

Виявилося, що на Марсі частоти вище 240 герц поширюються більш ніж на 10 метрів на секунду швидше, ніж низькі частоти. Це може створити унікальний досвід прослуховування, коли високі звуки прибуватимуть раніше за баси,

– прокоментували автори дослідження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Смертельна тиша Червоної планети

Попри незвичайні акустичні ефекти, насолодитися космічною музикою не вдасться. Навіть якби людина змогла вижити без скафандра, вона майже нічого не почула б. На Землі звук починає слабшати приблизно після 65 метрів, а в розрідженій марсіанській атмосфері він зникає вже через 8 метрів. Високі частоти при цьому згасають найпершими.

Такі властивості роблять Марс вкрай складним місцем для будь-якої комунікації. Потенційним колоністам довелося б стояти впритул один до одного, щоб просто почути привітання, або ж миритися з тим, що голос доходить до співрозмовника частинами – спочатку високий писк, а вже потім низький рокіт.