Как сообщает 24 канал, Энди Стоун, представитель Meta, назвал неправдивыми слухи о том, Марк Цукерберг в 2023 году собирается покинуть свой пост. Ранее об этом заявлял ресурс The Leak.

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Интересно, что такое решение журналисты издания назвали "оправданным", потому что компания тратит миллиарды долларов на проект метавселенной и терпит серьезные неудачи в секторе соцсетей. Инвесторов очень смущает новый курс компании, акции которой в этом году подешевели на 70%.

Реакция на "отставку" Цукерберга

Источники The Leak уверяли, что уход Цукерберга "не повлияет на метавселенную", однако информацию о возможной "отставке" главы Meta инвесторы восприняли положительно, а акции компании даже ненадолго пошли в рост и подорожали на 1%.

Однако представитель гиганта соцсетей Энди Стоун опроверг слухи о планах Цукерберга покинуть свой пост, написав в своем твиттере кратко и лаконично "Это неправда".

Meta увольняет работников

Напомним, что в Meta сообщили об увольнении 11 тысяч человек, что составляет 13% от общего количества сотрудников. Столь масштабной программы сокращений за всю историю компании еще не было.

Цукерберг признал свою ответственность за ошибки в развитии компании и заявил, что именно его избыточный оптимизм относительно темпов роста бизнеса привел к слишком быстрому расширению ее штата. СЕО Meta добавил, что "макроэкономический спад" и "ужесточение конкуренции" привели к тому, что доходы компании оказались намного ниже, чем ожидалось.

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