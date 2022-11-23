Як повідомляє 24 канал, Енді Стоун, представник Meta, назвав неправдивими чутки про те, Марк Цукерберг у 2023 році збирається залишити свій пост. Раніше про це заявляв ресурс The Leak.

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Цікаво, що таке рішення журналісти видання назвали "виправданим", тому що компанія витрачає мільярди доларів на проєкт метавсесвіту і зазнає серйозних невдач в секторі соцмереж. Інвесторів дуже бентежить новий курс компанії, акції якої цього року подешевшали на 70 %.

Реакція на "відставку" Цукерберга

Джерела The Leak запевняли, що відхід Цукерберга "не вплине на метавсесвіт", однак інформацію про можливу "відставку" глави Meta інвестори сприйняли позитивно, а акції компанії навіть ненадовго пішли в ріст і подорожчали на 1 %.

Однак представник гіганта соцмереж Енді Стоун спростував чутки про плани Цукерберга залишити свій пост, написавши у своєму твітері коротко та лаконічно "Це неправда".

Meta звільняє працівників

Нагадаємо, що в Meta повідомили про звільнення 11 тисяч осіб, що становить аж 13 % від загальної кількості співробітників. Настільки масштабної програми скорочень за всю історію компанії ще не було.

Цукерберг визнав власну відповідальність за помилки в розвитку компанії і заявив, що саме його надлишковий оптимізм щодо темпів зростання бізнесу призвів до занадто швидкого розширення її штату. СЕО Meta додав, що "макроекономічний спад" і "посилення конкуренції" призвели до того, що доходи компанії виявилися набагато нижчими, ніж очікувалося.

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