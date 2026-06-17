Японская компания Sharp представила свои первые умные часы Karada Mate Watch. Главной особенностью новинки стала система автоматического подсчёта калорий, которая работает без ручного ввода данных о приёмах пищи. Об этом пишет Digitaltrends.

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Как часы определяют количество потребленных калорий?

В отличие от большинства современных фитнес-трекеров и смарт-часов, которые могут лишь оценивать расход энергии во время физической активности, новое устройство пытается определить, сколько калорий человек получил с пищей и напитками.

Для реализации этой функции Sharp сотрудничала с HEALBE Corporation. Основой технологии стала запатентованная система FLOW Technology, которая анализирует изменения в организме после приема пищи.

Часы используют датчик биоэлектрического импеданса. Такой датчик отслеживает изменения уровня жидкости в организме и колебания, связанные с усвоением сахара. На основе этих данных алгоритмы оценивают примерное количество полученных калорий в режиме реального времени. После этого система сравнивает потребленные калории с теми, которые пользователь тратит в течение дня, формируя текущий энергетический баланс.

Какие еще возможности получил Karada Mate Watch?

Помимо контроля питания, устройство следит за уровнем гидратации организма. Если система обнаруживает недостаточное потребление воды, пользователь получает уведомление в виде вибрации и звукового сигнала.

Еще одной особенностью стала функция Circuit View. Она автоматически меняет информацию на экране в зависимости от времени суток.

Утром пользователь видит данные о продолжительности сна, прогноз погоды и запланированные дела. В течение дня на главный экран выводятся количество шагов, частота сердечных сокращений и данные о сожженных калориях. Вечером система переключается на прогноз погоды на следующий день и предстоящие события календаря.

Karada Mate Watch получил OLED-дисплей диагональю 1,32 дюйма с разрешением 466 × 466 пикселей и поддержкой режима Always-On Display, что позволяет постоянно отображать информацию на экране.

Защиту дисплея обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. Также в устройстве предусмотрены датчик температуры кожи, мониторинг насыщения крови кислородом и поддержка беспроводного стандарта Bluetooth 5.4. Уровень водонепроницаемости составляет 5 ATM, а защита от пыли соответствует стандарту IP6X. Часы совместимы со смартфонами на базе Android 14 и более поздних версий, а также с устройствами под управлением iOS 17 и более поздних версий.

Сколько стоят часы и когда они появятся в продаже?

Продажи Karada Mate Watch начнутся в Японии 9 июля. Стоимость новинки составит 59 400 иен, что эквивалентно примерно 370 долларам США. Покупателям предложат две версии оформления корпуса — золотую и серебристую.

Вместе с часами компания запустит платную подписку в приложении Karada Mate. Её стоимость составит 600 иен в месяц. Подписчики получат рекомендации под наблюдением профессиональных диетологов по питанию, физической активности, качеству сна и общему состоянию здоровья.

Пока что Sharp не сообщила о планах международного запуска устройства. Как отмечают обозреватели, автоматический подсчёт сожжённых калорий остаётся одной из немногих функций, которую производителям носимых гаджетов до сих пор не удалось реализовать на массовом рынке. Именно поэтому главным вопросом для потенциальных покупателей станет точность работы новой технологии в реальных условиях использования.