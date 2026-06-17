Японська компанія Sharp представила свій перший смартгодинник Karada Mate Watch. Головною особливістю новинки стала система автоматичного підрахунку калорій, яка працює без ручного введення даних про прийоми їжі. Про це пише Digitaltrends.

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Як годинник визначає кількість спожитих калорій?

На відміну від більшості сучасних фітнес-трекерів і смартгодинників, які можуть лише оцінювати витрату енергії під час фізичної активності, новий пристрій намагається визначити, скільки калорій людина отримала з їжею та напоями.

Для реалізації цієї функції Sharp співпрацювала з HEALBE Corporation. Основою технології стала запатентована система FLOW Technology, яка аналізує зміни в організмі після вживання їжі.

Годинник використовує датчик біоелектричного імпедансу. Такий сенсор відстежує зміни рівня рідини в організмі та коливання, пов'язані із засвоєнням цукру. На основі цих даних алгоритми оцінюють приблизну кількість отриманих калорій у режимі реального часу. Після цього система порівнює спожиті калорії з тими, які користувач витрачає протягом дня, формуючи поточний енергетичний баланс.

Які ще можливості отримав Karada Mate Watch?

Окрім контролю харчування, пристрій стежить за рівнем гідратації організму. Якщо система виявляє недостатнє споживання води, користувач отримує сповіщення у вигляді вібрації та звукового сигналу.

Ще однією особливістю стала функція Circuit View. Вона автоматично змінює інформацію на екрані залежно від часу доби.

Вранці користувач бачить дані про тривалість сну, прогноз погоди та заплановані справи. Протягом дня на головний екран виводяться кількість кроків, частота серцевих скорочень і дані про спалені калорії. Увечері система перемикається на прогноз погоди на наступний день і майбутні події календаря.

Karada Mate Watch отримав OLED-дисплей діагоналлю 1,32 дюйма з роздільною здатністю 466 × 466 пікселів та підтримкою режиму Always-On Display, що дозволяє постійно відображати інформацію на екрані.

Захист дисплея забезпечує скло Corning Gorilla Glass 5. Також у пристрої передбачені датчик температури шкіри, моніторинг насичення крові киснем і підтримка бездротового стандарту Bluetooth 5.4. Рівень водозахисту становить 5 ATM, а захист від пилу відповідає стандарту IP6X. Годинник сумісний зі смартфонами на базі Android 14 і новіших версій, а також з пристроями під керуванням iOS 17 і новіше.

Скільки коштує годинник і коли він з'явиться у продажу?

Продажі Karada Mate Watch стартують у Японії 9 липня. Вартість новинки становитиме 59 400 єн, що еквівалентно приблизно 370 доларам США. Покупцям запропонують дві версії оформлення корпусу – золоту та сріблясту.

Разом із годинником компанія запускатиме платну підписку в застосунку Karada Mate. Її вартість складе 600 єн на місяць. Передплатники отримають рекомендації під наглядом професійних дієтологів щодо харчування, фізичної активності, якості сну та загального стану здоров'я.

Поки що Sharp не повідомила про плани міжнародного запуску пристрою. Як зазначають оглядачі, автоматичний підрахунок спожитих калорій залишається однією з небагатьох функцій, яку виробникам носимих гаджетів досі не вдалося реалізувати на масовому ринку. Саме тому головним питанням для потенційних покупців стане точність роботи нової технології в реальних умовах використання.