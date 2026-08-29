Почему стоит обратить внимание на конкурентов

Компания Google официально представила новую линейку своих флагманских смартфонов. Самым дешевым среди них стал базовый Google Pixel 11, стоимость которого начинается от 899 долларов. Хотя это единственная модель в новой серии, которая стоит менее 1000 долларов, покупателям придется смириться со многими ограничениями. Именно поэтому эксперты советуют тщательно взвесить все "за" и "против", прежде чем покупать эту новинку, пишет 24 Канал.

Samsung Galaxy S26 – ставка на максимальную производительность

Некоторые пользователи Google Pixel часто жалуются на регулярные баги и проблемы с производительностью фирменных процессоров Tensor. Если вы опасаетесь, что новый процессор Google Tensor G6 в Pixel 11 не справится с нагрузкой, лучшим выбором для вас станет Samsung Galaxy S26. Этот базовый флагман имеет много общего с новинкой от Google, в частности, компактный экран и тройную систему камер на задней панели. Однако мощный мобильный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, установленный в устройстве от Samsung, легко превзойдет по скорости процессор от Google.

Пользователей беспокоит то, что Google не раскрывает подробных технических характеристик своего нового процессора Tensor G6. Разработчики лишь заявили, что чип обеспечивает на 20 процентов лучшую энергоэффективность, на 25 процентов более быстрый просмотр веб-страниц и на 15 процентов более быстрый запуск приложений. При этом компания скрыла точную конфигурацию центрального и графического процессоров. Зато производительность Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy уже успела поразить технологический мир своей колоссальной мощностью.

Несмотря на то, что Samsung Galaxy S26 значительно тоньше и легче конкурента от Google, он получил чуть меньшую батарею и более простую систему камер. Тем не менее, благодаря фирменной оболочке One UI 8.5, которая подходит для многозадачности и персонализации значительно лучше, чем стандартный Android 17, этот смартфон станет идеальным выбором для любителей скорости.

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Google Pixel 11 Pro – когда хочется получить максимум

Покупка более дорогого Google Pixel 11 Pro существенно уменьшит ваши сбережения, но это устройство предложит гораздо большее соотношение цены и качества. Версия Pro стоит на 200 долларов дороже базовой модели, то есть 1099 долларов. При этом устройство имеет такой же размер экрана, но предлагает значительно лучший дисплей. Инженеры оснастили версию Pro экраном с разрешением 1280 на 2856 пикселей и пиковой яркостью 3600 нит, что обеспечивает невероятную четкость при любом освещении.

Главным преимуществом версии Pro являются ее камеры. На задней панели разработчики разместили 50-мегапиксельную основную камеру, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 48-мегапиксельную камеру с телеобъективом, которая поддерживает 5-кратное оптическое увеличение. Базовый Pixel 11 на этом фоне выглядит скромно, ведь его сверхширокоугольная камера имеет всего 13 мегапикселей, а телеобъектив – 10,8 мегапикселя. Любители селфи также оценят 42-мегапиксельную фронтальную камеру в версии Pro, которая легко превосходит 10,5-мегапиксельный аналог базовой модели.

Кроме того, версия Pro получила уникальный цветной индикатор HiLight на задней панели, которого нет в базовой модели. Хотя базовый флагман имеет свои преимущества, такие как меньший вес – 195,6 грамма – и более емкая батарея на 4985 миллиампер-часов, версия Pro остается лучшим выбором для тех, кто ценит качественные экраны и камеры.

Google Pixel 10a – идеальный баланс цены и возможностей

В условиях постоянного роста цен экономным покупателям стоит обратить внимание на другую модель от Google. Речь идет о Google Pixel 10a, который стоит всего 499 долларов. Конечно, Pixel 11 – более новая и быстрая модель, но разница в цене в 400 долларов заставляет серьезно задуматься. Единственным заметным недостатком Pixel 10a является отсутствие встроенных магнитов для беспроводной зарядки по стандарту Qi2 или Pixelsnap.

Все остальные характеристики устройства приятно удивляют. Смартфон получил экран с частотой обновления 120 герц и пиковой яркостью 3000 нит, что полностью соответствует характеристикам дисплея Pixel 11. Несмотря на более широкие рамки вокруг экрана и толщину корпуса в 9 миллиметров, разработчики компенсировали это полностью плоской задней панелью и превосходной аккумуляторной батареей емкостью 5100 миллиампер-часов.

Инженеры установили на задней панели 48-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Хотя телефон работает на более старом процессоре Tensor G4 с 8 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 128 гигабайтов, он предлагает фирменный искусственный интеллект от Google, спутниковую связь SOS и целых семь лет гарантированных обновлений системы.

Samsung Galaxy Flip 8 – революционная компактность

Большинство современных базовых флагманов стали довольно большими из-за использования 16-сантиметровых экранов. Если вы ищете альтернативу, которая действительно будет компактной и легко поместится в карман, лучшим выбором станет складной Samsung Galaxy Flip 8.

В закрытом состоянии высота этого смартфона составляет всего 85,7 миллиметра. Однако после раскрытия пользователь получает 17,5-сантиметровый гибкий дисплей. Это уникальное устройство не заставляет идти на компромиссы в плане производительности, поскольку внутри работает топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, который легко опережает Tensor G6.

Хотя этот складной смартфон стоит 1199 долларов, что на 300 долларов дороже, чем Pixel 11, он предлагает уникальный пользовательский опыт, аккумулятор емкостью 4300 миллиампер-часов, интеллектуальный внешний экран FlexWindow с поддержкой множества приложений и интегрированный искусственный интеллект Gemini AI от компании Google.

Motorola Edge (2026) – ультратонкий премиум-смартфон по доступной цене

Для тех, кто ищет премиальный дизайн за умеренные деньги, компания Motorola подготовила модель Edge (2026). Смартфон стоит 600 долларов, что позволит вам сэкономить дополнительные 300 долларов по сравнению с Pixel 11. Устройство имеет невероятно стильный и тонкий корпус толщиной всего 7,22 миллиметра и весит всего 160,5 грамма. Несмотря на легкость, телефон получил защиту в соответствии с военными стандартами прочности.

Этот гаджет превосходит базовую модель Pixel 11 по многим аппаратным характеристикам. В частности, разработчики оснастили его 50-мегапиксельной основной камерой, 10-мегапиксельным телеобъективом и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а также 50-мегапиксельной селфи-камерой. Экран смартфона размером 16 сантиметров и частотой 120 герц обладает впечатляющей пиковой яркостью в 5200 нит. Кроме того, устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов и поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 68 ватт.

Единственным серьезным компромиссом при выборе Motorola Edge (2026) является программное обеспечение. Кроме того, процессор MediaTek Dimensity 7450 несколько уступает по мощности Tensor G6 от Google. Также компания Motorola предлагает лишь три года гарантированных обновлений операционной системы Android, что значительно меньше, чем у конкурентов. Однако низкая цена и впечатляющий дизайн делают этот смартфон очень привлекательным предложением на рынке.