Чому варто звернути увагу на конкурентів

Компанія Google офіційно представила нову лінійку своїх флагманських смартфонів. Найдешевшим серед них став базовий Google Pixel 11, вартість якого починається від 899 доларів. Хоча це єдина модель у новій серії, яка коштує менше 1000 доларів, покупцям доведеться змиритися з багатьма обмеженнями. Саме тому експерти радять ретельно зважити всі "за" та "проти", перш ніж купувати цю новинку, пише 24 Канал.

Samsung Galaxy S26 – ставка на максимальну продуктивність

Деякі користувачі Google Pixel часто скаржаться на регулярні баги та проблеми з продуктивністю фірмових процесорів Tensor. Якщо ви переживаєте, що новий процесор Google Tensor G6 всередині Pixel 11 не впорається з навантаженням, найкращим вибором для вас стане Samsung Galaxy S26. Цей базовий флагман має багато спільного з новинкою від Google, зокрема, компактний екран та потрійну систему камер на задній панелі. Проте потужний мобільний чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy всередині пристрою від Samsung легко випередить за швидкістю процесор від Google.

Користувачів турбує те, що Google не розкриває детальних технічних характеристик свого нового процесора Tensor G6. Розробники лише заявили, що чип забезпечує на 20 відсотків кращу енергоефективність, на 25 відсотків швидший перегляд веб-сторінок та на 15 відсотків швидший запуск додатків. При цьому компанія приховала точну конфігурацію центрального та графічного процесорів. Натомість продуктивність Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy вже встигла вразити технологічний світ своєю колосальною потужністю.

Попри те, що Samsung Galaxy S26 є значно тоншим та легшим за конкурента від Google, він отримав трохи меншу батарею та простішу систему камер. Тим не менш, завдяки фірмовій оболонці One UI 8.5, яка підходить для багатозадачності та персоналізації значно краще за стандартний Android 17, цей смартфон стане ідеальним вибором для любителів швидкості.

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Google Pixel 11 Pro – коли хочеться отримати максимум

Купівля дорожчого Google Pixel 11 Pro суттєво зменшить ваші заощадження, але цей пристрій запропонує набагато більшу цінність за свої гроші. Версія Pro коштує на 200 доларів більше за базову модель, тобто 1099 доларів. При цьому пристрій має такий самий розмір екрана, але пропонує значно кращий дисплей. Інженери оснастили версію Pro екраном із роздільною здатністю 1280 на 2856 пікселів та піковою яскравістю 3600 ніт, що забезпечує неймовірну чіткість за будь-якого освітлення.

Головною перевагою версії Pro є її камери. На задній панелі розробники розмістили 50-мегапіксельну основну камеру, 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив та 48-мегапіксельну камеру з телеоб'єктивом, яка підтримує 5-кратне оптичне збільшення. Базовий Pixel 11 на цьому фоні виглядає скромно, адже його надширококутна камера має лише 13 мегапікселів, а телеоб'єктив – 10,8 мегапікселя. Любителі селфі також оцінять 42-мегапіксельну фронтальну камеру у версії Pro, яка легко перемагає 10,5-мегапіксельний аналог базової моделі.

Крім того, версія Pro отримала унікальний кольоровий індикатор HiLight на задній панелі, якого немає у базовій моделі. Хоча базовий флагман має свої переваги, такі як менша вага у 195,6 грама та більша батарея ємністю 4985 міліампер-годин, версія Pro залишається найкращим вибором для тих, хто цінує якісні екрани та камери.

Google Pixel 10a – ідеальний баланс ціни та можливостей

В умовах постійного зростання цін економним покупцям варто звернути увагу на іншу модель від Google. Мова йде про Google Pixel 10a, який коштує всього 499 доларів. Звісно, Pixel 11 є новішим та швидшим, але різниця в ціні у 400 доларів змушує серйозно задуматися. Єдиним помітним недоліком Pixel 10a є відсутність вбудованих магнітів для бездротових зарядок стандарту Qi2 або Pixelsnap.

Усі інші характеристики пристрою приємно дивують. Смартфон отримав екран із частотою оновлення 120 герців та піковою яскравістю 3000 ніт, що повністю відповідає характеристикам дисплея Pixel 11. Попри більші рамки навколо екрана та товщину корпусу в 9 міліметрів, розробники компенсували це повністю плоскою задньою панеллю та чудовою акумуляторною батареєю ємністю 5100 міліампер-годин.

Інженери встановили на задній панелі 48-мегапіксельну основну камеру та 13-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Хоча телефон працює на старішому процесорі Tensor G4 з 8 гігабайтами оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 гігабайтів, він пропонує фірмовий штучний інтелект від Google, супутниковий зв'язок SOS та цілих сім років гарантованих оновлень системи.

Samsung Galaxy Flip 8 – революційна компактність

Більшість сучасних базових флагманів стали досить великими через використання 16-сантиметрових екранів. Якщо ви шукаєте альтернативу, яка дійсно буде компактною та легко поміститься в кишеню, найкращим вибором стане складаний Samsung Galaxy Flip 8.

У закритому стані висота цього смартфона становить всього 85,7 міліметра. Проте після розкриття користувач отримує 17,5-сантиметровий гнучкий дисплей. Цей унікальний пристрій не змушує йти на компроміси щодо продуктивності, оскільки всередині працює топовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, який легко випереджає Tensor G6.

Хоча цей складаний смартфон коштує 1199 доларів, що на 300 доларів дорожче за Pixel 11, він пропонує унікальний досвід використання, батарею ємністю 4300 міліампер-годин, розумний зовнішній екран FlexWindow з підтримкою багатьох додатків та інтегрований штучний інтелект Gemini AI від компанії Google.

Motorola Edge (2026) – ультратонкий преміум за доступною ціною

Для тих, хто шукає преміальний дизайн за помірні гроші, компанія Motorola підготувала модель Edge (2026). Смартфон коштує 600 доларів, що дозволить вам зберегти додаткові 300 доларів порівняно з Pixel 11. Пристрій має неймовірно стильний та тонкий корпус завтовшки всього 7,22 міліметра та важить лише 160,5 грама. Попри легкість, телефон отримав захист за військовими стандартами міцності.

Цей гаджет перевершує базовий Pixel 11 за багатьма апаратними характеристиками. Зокрема, розробники оснастили його 50-мегапіксельною основною камерою, 10-мегапіксельним телеоб'єктивом та 50-мегапіксельною надширококутною камерою, а також 50-мегапіксельною селфі-камерою. Екран смартфона з розміром 16 сантиметрів та частотою 120 герців має вражаючу пікову яскравість у 5200 ніт. Крім того, пристрій отримав акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин та підтримує надшвидку дротову зарядку потужністю 68 ват.

Єдиним серйозним компромісом при виборі Motorola Edge (2026) є програмне забезпечення. Крім того, процесор MediaTek Dimensity 7450 дещо поступається за потужністю Tensor G6 від Google. Також компанія Motorola пропонує лише три роки гарантованих оновлень операційної системи Android, що значно менше, ніж у конкурентів. Проте низька ціна та вражаючий дизайн роблять цей смартфон дуже привабливою пропозицією на ринку.