Запуск миссии ESCAPADE, которую NASA планировала осуществить с помощью ракеты компании Blue Origin, пришлось отменить из-за чрезвычайно высокой солнечной активности. Два мощных корональных выброса массы, которые произошли на Солнце, достигли Земли во вторник, вызвав мощную геомагнитную бурю. Хотя событие подарило жителям северного полушария впечатляющее полярное сияние, оно также создало серьезные риски для спутников и космических миссий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Почему NASA приостановила запуск миссии ESCAPADE?

По словам Дэниела Бейкера из Лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо, такие "двойные" вспышки – среди самых опасных для космических аппаратов. После пика 11-летнего цикла активности Солнца, который наступил в прошлом году, вспышки и выбросы плазмы становятся более частыми и мощными. Когда они направлены на Землю, в магнитосфере возникает буря, что может нарушить работу связи, навигационных систем и даже электросетей.

Как пишет DigitalTrends, за три дня Солнце выбросило три потока плазмы. Два из них объединились і достигли Земли, создав риск для спутников и самолетов. Спутники на низкой орбите испытывают кратковременные сбои сигнала или перезапуски систем, тогда как аппараты на высоких орбитах – например GPS или метеоспутники – получают значительно большую дозу радиации. Впрочем, такие аппараты имеют специальную защиту от излучения.

В отличие от этого, много коммерческих спутников на низких орбитах такой защиты не имеют, что повышает риск потери связи или повреждения. Кроме того, из-за бури усложняется отслеживание космического мусора, поэтому NASA и решило перенести запуск – вероятность столкновения ракеты с обломками в таких условиях резко возрастает.

Во время бурь мы теряем точные данные о положении объектов в космосе. Это означает, что взлет становится опасным,

– объяснил Бейкер.

Несмотря на риски, другие миссии пока не отменены. В частности, компания United Launch Alliance готовит запуск спутника Viasat, но заявила, что внимательно следит за солнечной активностью и может изменить планы в любой момент.

Ученые отмечают, что новая волна солнечной активности может стать самой мощной за более чем 20 лет. Она напоминает "Хэллоуинские бури" 2003 года, но теперь спутников на низкой орбите в десятки раз больше. Прошлые подобные события уже приводили к потере аппаратов – в 2022 году из-за повышенного сопротивления атмосферы сгорели 40 спутников SpaceX.

По словам руководителя миссии ESCAPADE Роба Лилиса, запуск мог бы состояться, если бы активность Солнца прекратилась во вторник. Однако новый прогноз показал, что еще один корональный выброс будет совпадать с моментом отделения аппаратов от ракеты – самым критическим этапом миссии. Радиация могла повредить компьютеры или помешать развертыванию солнечных панелей. "Мы не хотели рисковать в среде, которая становилась все более опасной", – сказал Лилис.

Каким образом SpaceX и Blue Origin быстрее будут доставлять астронавтов на Луну?

После критики из-за задержки миссии Artemis III, SpaceX представила NASA "упрощенную" концепцию высадки астронавтов на Луну. Blue Origin также подала свое видение ускорения программы. NASA оценивает оба плана на фоне растущей конкуренции с Китаем, который планирует лунную миссию до конца десятилетия.

SpaceX продолжает тестировать Starship, который уже совершил 11 беспилотных полетов, с последними двумя успешными. Однако компания еще не продемонстрировала все необходимые возможности, в частности дозаправки на орбите, что является ключевым перед этапом посадки на Луну. Blue Origin параллельно работает над собственным лунным модулем и получила около 835 миллионов долларов от NASA с момента заключения контракта в 2023 году. Компания также планирует запуск тестовой версии своего аппарата Blue Moon Mark 1.