Во-первых, нам следует ожидать мощную магнитную бурю класса G3, которая может повлиять на радиосвязь и атмосферные условия. Во-вторых, в результате этого события жители многих стран смогут наблюдать полярные сияния, как это было во время недавней бури.
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Вспышка, которая уже ионизировала верхние слои атмосферы Земли, вызвала временные перебои в коротковолновой радиосвязи, особенно повлияв на некоторые регионы. Однако самым заметным последствием станет магнитная буря, которая, по прогнозам, начнется 16 сентября.
Данные Лаборатории солнечной астрономии IKI и ISEF свидетельствуют о том, что магнитная буря продлится около 24 часов, достигнув пика около полудня 16 сентября и пойдя на спад к полудню 17 сентября.
Вспышка на Солнце / Видео NASA
Хотя подобное событие произошло 12 сентября, оно было значительно короче. Последняя подобная магнитная буря произошла 12 августа и также длилась около суток.
Напомним, что Солнце стремительно приближается к пику своего 11-летнего цикла активности, который, как ожидается, достигнет кульминации в 2025 году, после чего активность солнечных вспышек постепенно снизится.