По-перше, нам слід очікувати потужну магнітну бурю класу G3, яка може вплинути на радіозв'язок та атмосферні умови. По-друге, внаслідок цієї події жителі багатьох країн матимуть змогу спостерігати полярні сяйва, як це було під час нещодавньої бурі.

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Спалах, який вже іонізував верхні шари атмосфери Землі, спричинив тимчасові перебої в короткохвильовому радіозв'язку, особливо вплинувши на деякі регіони. Однак найпомітнішим наслідком стане магнітна буря, яка, за прогнозами, почнеться 16 вересня.

Дані Лабораторії сонячної астрономії IKI та ISEF свідчать про те, що магнітна буря триватиме близько 24 годин, досягнувши піку близько полудня 16 вересня і пішовши на спад до полудня 17 вересня.

Спалах на Сонці / Відео NASA

Хоча подібна подія відбулася 12 вересня, вона була значно коротшою. Остання подібна магнітна буря сталася 12 серпня і також тривала близько доби.

Попри інтенсивність бурі, є й позитивні новини: енергія від спалаху може призвести до приголомшливих полярних сяйв, або північного сяйва, видимих не тільки в північних регіонах, але, можливо, і в більш південних областях.

Нагадаємо, що Сонце стрімко наближається до піку свого 11-річного циклу активності, який, як очікується, досягне кульмінації у 2025 році, після чого активність сонячних спалахів поступово знизиться.