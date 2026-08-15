Почему солнечные бури опасны для электросетей

В 1989 году канадская провинция Квебек пережила настоящий шок: Солнце вывело из строя ее энергосеть, оставив 6 миллионов человек без света на 9 часов. Этот инцидент наглядно продемонстрировал нашу уязвимость. Геомагнитные бури возникают из-за разрывов и повторных соединений магнитных полей Солнца, выбрасывающих в космос гигантские облака плазмы и радиации, пишет 24 Канал.

Когда эти частицы достигают Земли, они создают геомагнитно-индуцированные токи, которые перегружают трансформаторы и реле. Замена поврежденного оборудования такого масштаба может длиться годами. Особенно уязвимы регионы в высоких широтах.

Сегодня экспертов больше всего беспокоит судьба индустрии искусственного интеллекта, которая нуждается в стабильном питании:

Руководители компаний в сфере искусственного интеллекта относятся к тем, кто должен быть наиболее обеспокоен последствиями солнечных бурь,

– прокомментировал бывший заместитель директора Национального центра атмосферных исследований Скотт Макинтош.

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Спутники под ударом и угроза для агросектора

Космическое излучение совершает атаку не только наземных объектов. Высокоэнергетические частицы способны физически изменять состояние битов в компьютерных чипах спутников, превращая нули в единицы. Это вызывает программные сбои, которые вынуждают аппараты прекращать работу.

Кроме того, солнечная активность нагревает атмосферу, что заставляет спутники терять скорость и снижаться на расстояние до 610 метров, рискуя столкнуться с космическим мусором.

Можно увидеть, как солнечный цикл, оказавшийся более активным, чем ожидалось, сокращает срок работы спутника на годы,

– говорит ведущий инженер Центра космических полетов имени Годдарда NASA Рассел ДеХарт.

В 2022 году SpaceX потеряла 38 интернет-спутников из-за магнитной бури. Подобные инциденты наносят ущерб и другим отраслям. Например, в 2024 году фермеры потеряли около 500 миллионов долларов из-за сбоев в GPS-системах тракторов, которые сбились с курса во время полевых работ.

Возможен ли полный крах интернета?

Исследователи предупреждают о потенциальном интернет-апокалипсисе. Глобальная сеть опирается на 1,4 миллиона километров подводных оптоволоконных кабелей, соединяющих континенты. Хотя само стекловолокно не боится токов, электронные усилители сигнала, размещенные через каждые 48–161 километр, очень уязвимы. Мощная вспышка может вывести их из строя, фактически разорвав связь между Америкой и Европой.

Самая мощная зафиксированная буря, событие Керрингтона 1859 года, заставляла телеграфные аппараты загораться. Однако в истории случались и более сильные явления – просто тогда у человечества еще не было технологий, которые могли бы от этого пострадать.

Несмотря на то, что катастрофические штормы происходят редко, их ущерб для современной экономики может составить 2 триллиона долларов. Только защита электросети США требует инвестиций в размере 255 миллиардов долларов, однако правительства мира пока не спешат с такими расходами.