Чому сонячні бурі небезпечні для електрики

У 1989 році канадський регіон Квебек пережив справжній шок: Сонце вибило його енергомережу, залишивши 6 мільйонів людей без світла на 9 годин. Цей інцидент наочно продемонстрував нашу вразливість. Геомагнітні шторми виникають через розриви та повторні з'єднання магнітних полів зорі, що викидають у космос гігантські хмари плазми та радіації, пише 24 Канал.

Коли ці частинки досягають Землі, вони створюють геомагнітно індуковані струми, які перевантажують трансформатори та реле. Заміна пошкодженого обладнання такого масштабу може тривати роками. Особливо вразливими є регіони на високих широтах.

Сьогодні експертів найбільше непокоїть доля індустрії штучного інтелекту, яка потребує стабільного живлення:

Керівники компаній у сфері штучного інтелекту належать до тих, хто повинен бути найбільше стурбованим наслідками сонячних бур,

– прокоментував колишній заступник директора Національного центру атмосферних досліджень Скот Макінтош.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Супутники під вогнем та загроза для агросектору

Космічне випромінювання атакує не лише наземні об'єкти. Високоенергетичні частинки здатні фізично змінювати стан бітів у комп'ютерних чипах супутників, перетворюючи нулі на одиниці. Це спричиняє програмні збої, які змушують апарати зупиняти роботу.

Крім того, сонячна активність нагріває атмосферу, що змушує супутники втрачати швидкість і знижуватися на відстань до 610 метрів, ризикуючи зіткнутися з космічним сміттям.

Можна побачити, як сонячний цикл, що виявився активнішим за очікування, скорочує термін роботи супутника на роки,

– каже провідний інженер Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Рассел ДеХарт.

У 2022 році SpaceX втратила 38 інтернет-супутників через магнітну бурю. Подібні інциденти б'ють і по інших галузях. Наприклад, у 2024 році фермери втратили близько 500 мільйонів доларів через збої в GPS-системах тракторів, які збилися з курсу під час польових робіт.

Чи можливий повний крах інтернету?

Дослідники попереджають про потенційний інтернет-апокаліпсис. Глобальна мережа покладається на 1,4 мільйона кілометрів підводних оптоволоконних кабелів, що з'єднують континенти. Хоча саме скловолокно не боїться струмів, електронні підсилювачі сигналу, які розмістили через кожні 48 – 161 кілометр, дуже вразливі. Потужний спалах може вивести їх із ладу, фактично розірвавши зв'язок між Америкою та Європою.

Найпотужніша зафіксована буря, подія Керрінгтона 1859 року, змушувала телеграфні апарати горіти. Проте в історії траплялися й події, що були сильнішими – просто тоді у людства ще не було технологій, які могли б від цього постраждати.

Попри те, що катастрофічні шторми стаються рідко, їхня ціна для сучасної економіки може сягнути 2 трильйонів доларів. Лише захист електромережі США потребує інвестицій у розмірі 255 мільярдів доларів, проте уряди світу поки що не поспішають із такими витратами.