Детали

Солнечная панель размером с жилой дом, состоящая из 60 фотоэлементов, достигла эффективности преобразования (процент солнечной энергии, попадающей на панель и превращающейся в электричество) на уровне 26,9%, что превосходит показатели лучших кремниевых панелей, которые составляют около 25% при аналогичной площади панели.

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Секрет Oxford PV – это тандемные солнечные элементы на основе перовскита и кремния, которые теоретически могут достичь даже 43% эффективности, оставляя позади традиционные кремниевые солнечные элементы, теоретический предел которых составляет менее 30%.

Компания Yarnton, разработчик солнечных технологий, базирующаяся в Англии, производит свои запатентованные высокоэффективные тандемные солнечные элементы на заводе в Бранденбурге-ан-дер-Гавеле, Германия. Компания заявляет, что имеет четкую дорожную карту, чтобы вывести свою технологию солнечных панелей за пределы 30% эффективности. Она планирует увеличить производство тандемных солнечных элементов до гигаваттных объемов в течение следующих нескольких лет.

Дэвид Уорд, генеральный директор Oxford PV называет этот рекордный модуль Oxford PV значительным достижением для солнечной энергетики.

Домовладельцы, а также коммерческие и коммунальные клиенты получат выгоду от увеличения мощности на 20% на той же самой площади,

– говорит Уорд.

Все это позволит уменьшить затраты на установку, быстрее отбивать затраченные средства, а также ускорит процесс декарбонизации, сделав значительный вклад в глобальный энергетический переход. Если солнечные панели достигнут достаточной эффективности, у человечества больше не будет потребности в дополнительных источниках энергии, таких как угольные электростанции.