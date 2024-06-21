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Сонячна панель розміром із житловий будинок, що складається з 60 фотоелементів, досягла ефективності перетворення (відсоток сонячної енергії, що потрапляє на панель і перетворюється на електрику) на рівні 26,9%, що перевершує показники найкращих кремнієвих панелей, які становлять близько 25% при аналогічній площі панелі.

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Секрет Oxford PV – це тандемні сонячні елементи на основі перовскіту та кремнію, які теоретично можуть досягти навіть 43% ефективності, залишаючи позаду традиційні кремнієві сонячні елементи, теоретична межа яких становить менше 30%.

Компанія Yarnton, розробник сонячних технологій, що базується в Англії, виробляє свої запатентовані високоефективні тандемні сонячні елементи на заводі в Бранденбурзі-ан-дер-Гавелі, Німеччина. Компанія заявляє, що має чітку дорожню карту, щоб вивести свою технологію сонячних панелей за межі 30% ефективності. Вона планує збільшити виробництво тандемних сонячних елементів до гігаватних обсягів протягом наступних кількох років.

Девід Уорд, генеральний директор Oxford PV називає цей рекордний модуль Oxford PV значним досягненням для сонячної енергетики.

Домовласники, а також комерційні та комунальні клієнти отримають вигоду від збільшення потужності на 20% на тій же самій площі,

– каже Уорд.

Усе це дозволить зменшити витрати на встановлення, швидше відбивати затрачені кошти, а також прискорить процес декарбонізації, зробивши значний внесок у глобальний енергетичний перехід. Якщо сонячні панелі досягнуть достатньої ефективності, у людства більше не буде потреби в додаткових джерелах енергії, таких як вугільні електростанції.