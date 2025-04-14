В компании объяснили, что пересмотр цен вызван "рядом макроэкономических факторов" – прежде всего высоким уровнем инфляции и колебанием валютных курсов, информирует 24 Канал. Пользователям советуют следить за актуальными ценами в местных торговых сетях.

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С понедельника, 14 апреля, консоль PlayStation 5 Digital Edition в Великобритании будет стоить 430 фунтов стерлингов, а в Европе – 500 евро. Вариант с оптическим приводом в этих регионах не подорожает.

В то же время в Австралии и Новой Зеландии пересмотрели цены на обе версии PS5: модель с приводом обойдется в 830 австралийских или 950 новозеландских долларов, цифровая – 750 и 860 соответственно.

Интересно, что цена на внешний дисковод для PS5 наоборот снизилась. В Европе он стоит 80 евро, в Великобритании – 70 фунтов стерлингов, а в Австралии и Новой Зеландии – 125 и 140 местных долларов соответственно.

Что будет с ценами на PS5 в Украине?

Повышение цен на PlayStation 5 в Европе, объявленное компанией Sony, вероятно, приведет к росту цен на консоль и в Украине. Поскольку украинский рынок тесно связан с европейским, изменения в европейских ценах могут повлиять на стоимость устройств в Украине. Хотя официальных заявлений от Sony относительно изменений цен в Украине пока нет, эксперты отмечают, что стоит ожидать пропорционального роста цен на PS5 в украинских магазинах.

В настоящее время цена на флагманскую консоль Sony – PlayStation 5 Pro – остается неизменной. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что компания со временем повысит стоимость приставки и на американском рынке – на 30 или даже 40%, однако официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.