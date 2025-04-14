У компанії пояснили, що перегляд цін викликаний "низкою макроекономічних чинників" – передусім високим рівнем інфляції та коливанням валютних курсів, інформує 24 Канал. Користувачам радять стежити за актуальними цінами в місцевих торгових мережах.

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Від понеділка, 14 квітня, консоль PlayStation 5 Digital Edition у Великій Британії коштуватиме 430 фунтів стерлінгів, а в Європі – 500 євро. Варіант з оптичним приводом у цих регіонах не подорожчає.

Водночас в Австралії та Новій Зеландії переглянули ціни на обидві версії PS5: модель з приводом обійдеться у 830 австралійських або 950 новозеландських доларів, цифрова – 750 та 860 відповідно.

Цікаво, що ціна на зовнішній дисковод для PS5 навпаки знизилася. В Європі він коштує 80 євро, у Великій Британії – 70 фунтів стерлінгів, а в Австралії та Новій Зеландії – 125 і 140 місцевих доларів відповідно.

Що буде з цінами на PS5 в Україні?

Підвищення цін на PlayStation 5 у Європі, оголошене компанією Sony, ймовірно, призведе до зростання цін на консоль і в Україні. Оскільки український ринок тісно пов'язаний з європейським, зміни в європейських цінах можуть вплинути на вартість пристроїв в Україні. Хоча офіційних заяв від Sony щодо змін цін в Україні наразі немає, експерти зазначають, що варто очікувати пропорційного зростання цін на PS5 в українських магазинах.

На цей час ціна на флагманську консоль Sony – PlayStation 5 Pro – залишається незмінною. Аналітики Bloomberg прогнозують, що компанія згодом підвищить вартість приставки і на американському ринку – на 30 або навіть 40%, однак офіційних заяв з цього приводу поки що не надходило.