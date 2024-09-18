Детали открытия

Старая теория об исчезновении неандертальцев говорит об их вымирании из-за возможного истребления со стороны Homo sapiens, но со временем многие ученые начали в этом сомневаться. Новые предположения придерживаются гипотезы ассимиляции, когда оба вида просто начали скрещиваться, смешивая свои гены, и в результате Homo neanderthalensis просто естественным образом исчезли, растворившись в популяциях современного человека.

Хотя мы не имеем окончательного ответа на этот вопрос, мы точно знаем одно: Homo sapiens и Homo neanderthalensis скрещивались в течение тысяч лет.

Смотрите также Шокирующее исследование заявляет, что неандертальцы на самом деле не вымерли: что же с ними произошло

Новые исследования показывают, что именно здесь, в горах Загрос, произошло это первое скрещивание двух видов людей, которое изменило судьбу по крайней мере нашего вида, поскольку мы все еще носим неандертальскую ДНК спустя тысячелетия.

Археолог Саман Гуран из Кельнского университета и его коллеги использовали комбинацию генетических, археологических, топографических и экологических данных, чтобы сузить местонахождение до этого региона.

Мы считаем, что горы Загрос служили коридором, который способствовал расселению [современных людей] на север, а неандертальцев — на юг,

– пишет команда исследователей в своей статье.

Эта территория включает одну из самых известных неандертальских стоянок — пещеру Шанидар, где были обнаружены останки десяти неандертальцев, в том числе знаменитое захоронение с цветами. Такие открытия показали, что неандертальцы были намного умнее, креативнее и заботливее, чем мы изначально считали.

Моделирование, проведенное Гураном и его командой на основе многочисленных источников данных, позволяет предположить, что горы Загрос — это место, где пересекаются условия окружающей среды, которые лучше всего подходят обоим видам. Они включают в себя регионы с холодным климатом, такие как палеарктическая родина неандертальцев, а также более теплые и богатые растительностью места обитания в афротропическом царстве, где появился наш собственный вид.



На этой схеме голубым цветом показано ареалы проживания неандертальцев, а зеленым – современных людей нашего вида. Красный цвет – это территории общие, где ареалы накладывались друг на друга, что позволяло обоим видам взаимодействовать и скрещиваться между собой / Фото Saman H. Guran/Scientific Reports

Несколько волн скрещивания с неандертальцами до сих пор записаны в наших генах, говорят ученые, и благодаря некоторым методам мы можем примерно назвать время каждой из них. Например, время, примерно между 120 и 80 тысячами лет назад, совпадает со второй волной скрещивания.

Благодаря высокому биоразнообразию, регион Загрос также имел достаточно ресурсов, чтобы позволить обоим видам существовать бок о бок, а разнообразие сред обеспечивало безопасность, когда климатические условия становились неблагоприятными.

Пограничные зоны двух царств важны для биологии, поскольку они служат убежищем для видов из ледниковой среды,

– объясняют ученые.

Возможно, именно такие изменения климатических условий сблизили оба вида, усилив их взаимодействие.

Один зуб неандертальца возрастом 65 000 лет, связан с коллекцией каменных инструментов, поддерживает экологическое моделирование команды. Он размещает неандертальцев в нужном месте в нужное время. Более того, предыдущие исследования выявили сходство черт лица между неандертальцами и современными людьми в этом регионе.

Интересно, что хотя у нас есть достаточно доказательств наличия ДНК неандертальцев у людей, мы еще не нашли ни одного примера современной человеческой ДНК у неандертальцев. Это может быть связано с недостатком доступных образцов ДНК неандертальцев, или же с тем, что через 500 000 лет генетического разделения между нашими двумя видами успешный обмен генами был редким явлением.