Очередной юбилей

Ракета Falcon 9 стартовала с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии в среду, 19 августа, в 12:01 по времени восточного побережья США, пишет Space. Это был 97-й полет Falcon 9 в текущем году и сотая миссия 2026 года в целом. На борту находились 24 интернет-спутника Starlink, которые были выведены на низкую околоземную орбиту через 61,5 минуты после старта.

Первая ступень ракеты под номером B1097 успешно вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после взлета. Приземление состоялось на автоматизированную платформу, ожидавшую в Тихом океане. Для этого конкретного ускорителя миссия стала уже двенадцатой. Стоит отметить, что именно B1097 в апреле этого года совершил знаковую 600-ю посадку орбитальной ракеты в истории SpaceX.

Масштабы созвездия Starlink

Львиную долю стартов в этом году компания посвятила развитию мегасозвездия Starlink. На данный момент 74 миссии с начала года касались именно глобальной интернет-связи. Сегодня сеть насчитывает почти 11 000 действующих спутников на орбите.

Помимо рекордных полетов Falcon 9, в 2026 году специалисты один раз запустили тяжелую ракету Falcon Heavy и провели два суборбитальных испытания гигантского корабля Starship.

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SpaceX демонстрирует стабильный рост мощностей по сравнению с прошлыми годами. В 2024 году компания выполнила 138 миссий, а в 2025 году этот показатель вырос до 170. Однако основатель и генеральный директор компании Илон Маск не собирается останавливаться на достигнутом.

Будущее за гигантскими кораблями

В долгосрочной перспективе компания планирует изменить свой подход к полетам. Основатель компании Илон Маск заявил, что SpaceX стремится запускать Starship по несколько раз в день. Это позволит увеличить годовое количество запусков примерно до 1 000. В таком будущем ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy уйдут на второй план, ведь SpaceX хочет полностью заменить их системой Starship для освоения Луны и Марса.