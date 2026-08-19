Знову ювілей

Ракета Falcon 9 стартувала з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії в середу, 19 серпня, о 12:01 за часом східного узбережжя США, пише Space. Це був 97-й політ Falcon 9 за поточний рік і сота місія 2026 року загалом. На борту перебували 24 інтернет-супутники Starlink, які розгорнули на низькій навколоземній орбіті через 61,5 хвилини після старту.

Перший ступінь ракети під номером B1097 успішно повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після зльоту. Приземлення здійснили на автоматизовану платформу, що чекала в Тихому океані. Для цього конкретного прискорювача місія стала вже дванадцятою. Варто зазначити, що саме B1097 у квітні цього року виконав знакову 600-ту посадку орбітальної ракети в історії SpaceX.

Масштаби сузір'я Starlink

Левову частку цьогорічних стартів компанія присвятила розбудові мегасузір'я Starlink. Наразі 74 місії з початку року стосувалися саме глобального інтернет-зв'язку. Сьогодні мережа налічує майже 11 000 функціонуючих супутників на орбіті.

Крім рекордних польотів Falcon 9, у 2026 році фахівці один раз використали важку ракету Falcon Heavy та провели два суборбітальні випробування гігантського корабля Starship.

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SpaceX демонструє стабільне зростання потужностей порівняно з минулими роками. У 2024 році компанія виконала 138 місій, а у 2025 році цей показник зріс до 170. Проте засновник і генеральний директор компанії Ілон Маск не збирається зупинятися на досягнутому.

Майбутнє за гігантськими кораблями

У довгостроковій перспективі компанія планує змінити свій підхід до польотів. Засновник компанії Ілон Маск заявив, що SpaceX прагне запускати Starship по кілька разів на день. Це дозволить збільшити щорічну кількість стартів приблизно до 1 000. У такому майбутньому ракети Falcon 9 та Falcon Heavy відійдуть на другий план, адже SpaceX хоче повністю замінити їх системою Starship для освоєння Місяця та Марса.