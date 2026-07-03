Как готовят новый запуск?

Менее чем через неделю после предварительных проверок специалисты вернули новейший космический корабль Starship на испытательный стенд. Верхняя ступень гигантской ракеты, известная как Ship 40, прошла статическое огневое испытание. Этот этап имеет решающее значение перед 13-м тестовым полетом полностью собранной системы, который ожидается примерно через месяц. Об этом сообщает портал Space.

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Starship – это сверхтяжелая многоразовая космическая система, созданная для транспортировки людей и огромных грузов на орбиту, Луну и Марс. Ее сердцем являются двигатели Raptor, работающие на жидком метане и кислороде.

Корабль Ship 40 оснащен двумя типами двигателей:

Три двигателя для работы на уровне моря – используются для старта и точной посадки в атмосфере;

– используются для старта и точной посадки в атмосфере; Три вакуумных двигателя – имеют увеличенное сопло и оптимизированы для максимальной эффективности в безвоздушном пространстве космоса.

В четверг, 2 июля 2026 года, SpaceX опубликовала видео процесса зажигания. На кадрах видно, как все шесть двигателей Raptor работают одновременно, имитируя условия реального полета. Это испытание длилось целую минуту. Для сравнения: на прошлой неделе Ship 40 провел свое первое статическое испытание, запустив лишь один двигатель на 15 секунд.

Ship 40 запускает все двигатели Raptor в рамках нового тестирования: смотрите видео

60-секундное статическое зажигание двигателей Starship перед тринадцатым летным испытанием pic.twitter.com/HKZkaXo7WN – SpaceX (@SpaceX) 2 июля 2026

Особенности Starship Version 3 и цели нового полета

Корабль Ship 40 примет участие во втором запуске ракеты поколения "Version 3" (V3). Обновленный прототип V3 имеет высоту 124,4 метра, что примерно на 1,5 метра выше, чем у предыдущей версии V2. На сегодняшний день это самая большая и мощная ракета из всех, что когда-либо летали. SpaceX впервые испытала эту модификацию во время полета 22 мая.

Прототип поколения V3 получил не только новые двигатели Raptor 3, но и усовершенствованные аэродинамические решетчатые рули, усовершенствованную теплозащиту, увеличенный объем топливных баков и специальные стыковочные узлы для тестирования технологии перекачки топлива в космосе.

Предыдущая миссия прошла в целом гладко, но не стала абсолютным успехом: сверхтяжелый ускоритель Super Heavy не смог мягко приводниться в океане. Поэтому предстоящий 13-й полет почему-то повторит траекторию и задачи 12-го полета. Одной из ключевых целей станет повторное зажигание двигателя Raptor непосредственно в космосе.

Каковы следующие шаги и глобальная цель SpaceX?

Успех последнего теста двигателей приближает SpaceX к 13-му полету Starship. Следующим этапом станет транспортировка ускорителя Super Heavy на стартовую площадку в Starbase для собственных огневых испытаний. Эта гигантская первая ступень оснащена 33 двигателями Raptor, которые во время старта создают тягу почти в 20 миллионов фунтов. Если испытания Super Heavy пройдут без осложнений, запуск может состояться уже в августе.

Хотя Starship способен выходить на низкую околоземную орбиту за счет собственного топлива, для полетов на Луну и Марс кораблю потребуется дозаправка в космосе. SpaceX планирует продемонстрировать эту технологию уже в этом году. По оценкам NASA, для обеспечения одной лунной миссии потребуется не менее 15 запусков танкеров Starship для дозаправки.

Когда разработка завершится и система станет полностью работоспособной, SpaceX планирует использовать Starship для масштабного расширения спутниковой сети Starlink. Кроме того, именно эта ракета должна доставить астронавтов NASA на поверхность Луны в рамках программы Artemis. Первая такая высадка запланирована в ходе миссии Artemis 4 в конце 2028 года. Также корабль примет участие в миссии Artemis 3, где астронавты на корабле Orion состыкуются со Starship на орбите для отработки маневров.