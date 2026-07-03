Як готують новий запуск?

Менш ніж через тиждень після попередніх перевірок фахівці повернули новітній космічний корабель Starship на випробувальний стенд. Верхній ступінь гігантської ракети, відомий як Ship 40, пройшов статичне вогневе випробування. Цей етап є критично важливим перед 13-м тестовим польотом повністю зібраної системи, який очікується приблизно за місяць. Про це повідомляє портал Space.

Дивіться також Ілон буде розчарований: гігантські космічні ракети можуть стати головним провалом століття

Starship – це надважка багаторазова космічна система, створена для транспортування людей та величезних вантажів на орбіту, Місяць і Марс. Її серцем є двигуни Raptor, які працюють на рідкому метані та кисні.

Корабель Ship 40 оснащений двома типами двигунів:

Три двигуни для роботи на рівні моря – використовуються для старту та точної посадки в атмосфері;

– використовуються для старту та точної посадки в атмосфері; Три вакуумні двигуни – мають збільшене сопло та оптимізовані для максимальної ефективності у безповітряному просторі космосу.

У четвер, 2 липня 2026 року, SpaceX опублікувала відео процесу запалювання. На кадрах видно, як усі шість Raptor працюють одночасно, імітуючи умови реального польоту. Це випробування тривало повну хвилину. Для порівняння, минулого тижня Ship 40 провів своє перше статичне випробування, запустивши лише один двигун на 15 секунд.

Ship 40 запускає всі двигуни Raptor у рамках нового тестування: дивіться відео

Starship 60-second static fire ahead of the thirteenth flight test pic.twitter.com/HKZkaXo7WN — SpaceX (@SpaceX) July 2, 2026

Особливості Starship Version 3 та цілі нового польоту

Корабель Ship 40 візьме участь у другому запуску ракети покоління "Version 3" (V3). Оновлений прототип V3 має висоту 124,4 метра, що приблизно на 1,5 метра вище за попередню версію V2. На сьогодні це найбільша та найпотужніша ракета з усіх, що коли-небудь літали. SpaceX вперше випробувала цю модифікацію під час польоту 22 травня.

Прототип покоління V3 отримав не лише нові двигуни Raptor 3, а й покращені аеродинамічні решітчасті рулі, вдосконалений теплозахист, збільшений об'єм паливних баків та спеціальні стикувальні вузли для тестування технології перекачування палива у космосі.

Попередня місія пройшла здебільшого гладко, але не стала абсолютним успіхом: надважкий прискорювач Super Heavy не зміг м'яко приводитися в океані. Тому майбутній 13-й політ багато в чому повторюватиме траєкторію та завдання 12-го польоту. Однією з ключових цілей стане повторне запалювання двигуна Raptor безпосередньо в космосі.

Які наступні кроки та глобальна мета SpaceX?

Успіх останнього тесту двигунів наближає SpaceX до 13-го польоту Starship. Наступним етапом стане транспортування прискорювача Super Heavy на стартовий майданчик у Starbase для власних вогневих випробувань. Цей гігантський перший ступінь оснащений 33 двигунами Raptor, які під час старту створюють тягу у майже 20 мільйонів фунтів. Якщо тести Super Heavy пройдуть без ускладнень, запуск може відбутися вже в серпні.

Хоча Starship здатний виходити на низьку навколоземну орбіту за допомогою власного палива, для польотів на Місяць і Марс корабель потребує дозаправки у космосі. SpaceX планує продемонструвати цю технологію вже цього року. За оцінками NASA, для забезпечення однієї місячної місії знадобиться щонайменше 15 запусків танкерів Starship для дозаправки.

Коли розробка завершиться і система стане повністю робочою, SpaceX планує використовувати Starship для масштабного розширення супутникової мережі Starlink. Крім того, саме ця ракета має доставити астронавтів NASA на поверхню Місяця у межах програми Artemis. Перша така висадка запланована під час місії Artemis 4 наприкінці 2028 року. Також корабель візьме участь у місії Artemis 3, де астронавти на кораблі Orion зістикуються зі Starship на орбіті для відпрацювання маневрів.