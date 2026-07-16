Как импровизация спасла первую лунную миссию

На аукционе Sotheby's, состоявшемся в среду, 15 июля 2026 года, неизвестный покупатель заплатил 857 600 долларов за два предмета, которые на первый взгляд напоминают обычный мусор: высохший фломастер и отломанный кусок черного пластика. Однако за этими мелочами стоит драматическая история спасения экипажа "Аполлона-11", первой в истории человечества миссии по высадке на Луну. Об этом пишет издание Ars Technica.

События разворачивались 57 лет назад на поверхности спутника Земли. Пока Нил Армстронг и Базз Олдрин готовились к взлету, они заметили критическую поломку. Кто-то из астронавтов случайно зацепил и отломал верхушку автоматического выключателя, отвечавшего за запуск двигателя взлетной ступени. Без этого механизма астронавты рисковали навсегда остаться на Луне без шансов вернуться домой. Олдрин немедленно сообщил о проблеме в Центр управления полетами в Хьюстоне, запросив техническое решение для восстановления конфигурации двигателя.

Пока я мог бы засунуть туда палец и переключить выключатель, через него проходил ток, и я не хотел получить удар током. У меня в одном из карманов скафандра был пластиковый фломастер. Он подошел к отверстию выключателя, поэтому я засунул маркер в автоматический выключатель, он щелкнул, и мы снова подготовили контур запуска двигателя,
– прокомментировал астронавт миссии "Аполлон-11" Базз Олдрин в письме, сопровождавшем продажу артефактов.

Благодаря этой простой, но гениальной идее инженера по образованию экипаж смог активировать систему взлета.

Топливо

Теперь мы могли покинуть поверхность Луны, встретиться с Майком Коллинзом в командном модуле и отправиться домой. Катастрофы удалось избежать,
– добавил Базз Олдрин.

Юридические тонкости и история лотов

Интересно, почему на протяжении многих лет производители знаменитых ручек Fisher Space Pen использовали эту историю в рекламных брошюрах, утверждая, что именно их изделие спасло миссию. Однако Олдрин впоследствии уточнил, что как инженер он никогда бы не вставил ручку с металлическим наконечником в открытую электрическую розетку под напряжением. На самом деле спасительным инструментом стал обычный пластиковый фломастер марки Duro Rocket.

На аукционе были проданы предметы, спасшие жизнь первым покорителям Луны
На аукционе были проданы предметы, спасшие жизнь первым покорителям Луны / Фото Sotheby's

Право астронавтов владеть, обменивать или продавать оборудование, которое они оставили себе в качестве памятных сувениров после полетов в рамках программы "Аполлон", было официально закреплено на законодательном уровне в 2012 году. Это позволило Баззу Олдрину выставлять свои личные вещи на торги. Стоит отметить, что ручку и переключатель уже пытались продать в 2022 году. Тогда ставки достигли 650 000 долларов, однако владельцы решили не заключать сделку, поскольку цена не достигла установленного минимального резерва. На этот раз финальная ставка составила 670 000 долларов, а общая сумма с учетом аукционного сбора превысила 857 тысяч долларов.

Дорого, но не рекордно

Несмотря на впечатляющую стоимость, эти артефакты не вошли в десятку самых дорогих космических лотов в истории.

  • Рекорд до сих пор удерживает капсула "Восток 3КА-2", проданная в 2011 году за 2 882 500 долларов.
  • На втором месте оказалась куртка самого Олдрина, в которой он находился во время полета "Аполлона-11" – ее приобрели в 2022 году за 2 772 500 долларов.
  • Также в список рекордсменов входят часы Bulova, побывавшие на Луне в 1971 году и ушедшие с молотка за 1 625 000 долларов.

В рамках ежегодного мероприятия "Geek Week" от Sotheby's, где продавались вещи Олдрина, было выставлено в общей сложности 134 лота. Помимо легендарного фломастера, коллекционеры приобрели герметичный люк от командного модуля Skylab III за 192 000 долларов и золотой хронограф Omega Speedmaster за 70 400 долларов. Общая выручка аукциона составила более 2,8 миллиона долларов.

Ранее ручка и переключатель были частью передвижной выставки Смитсоновского института "Destination Moon", которая в течение 2017–2019 годов посетила пять городов США, отмечая 50-летие первой высадки на Луну.