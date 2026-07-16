Как импровизация спасла первую лунную миссию

На аукционе Sotheby's, состоявшемся в среду, 15 июля 2026 года, неизвестный покупатель заплатил 857 600 долларов за два предмета, которые на первый взгляд напоминают обычный мусор: высохший фломастер и отломанный кусок черного пластика. Однако за этими мелочами стоит драматическая история спасения экипажа "Аполлона-11", первой в истории человечества миссии по высадке на Луну. Об этом пишет издание Ars Technica.

События разворачивались 57 лет назад на поверхности спутника Земли. Пока Нил Армстронг и Базз Олдрин готовились к взлету, они заметили критическую поломку. Кто-то из астронавтов случайно зацепил и отломал верхушку автоматического выключателя, отвечавшего за запуск двигателя взлетной ступени. Без этого механизма астронавты рисковали навсегда остаться на Луне без шансов вернуться домой. Олдрин немедленно сообщил о проблеме в Центр управления полетами в Хьюстоне, запросив техническое решение для восстановления конфигурации двигателя.

Пока я мог бы засунуть туда палец и переключить выключатель, через него проходил ток, и я не хотел получить удар током. У меня в одном из карманов скафандра был пластиковый фломастер. Он подошел к отверстию выключателя, поэтому я засунул маркер в автоматический выключатель, он щелкнул, и мы снова подготовили контур запуска двигателя,

– прокомментировал астронавт миссии "Аполлон-11" Базз Олдрин в письме, сопровождавшем продажу артефактов.

Благодаря этой простой, но гениальной идее инженера по образованию экипаж смог активировать систему взлета.

Теперь мы могли покинуть поверхность Луны, встретиться с Майком Коллинзом в командном модуле и отправиться домой. Катастрофы удалось избежать,

– добавил Базз Олдрин.

Юридические тонкости и история лотов

Интересно, почему на протяжении многих лет производители знаменитых ручек Fisher Space Pen использовали эту историю в рекламных брошюрах, утверждая, что именно их изделие спасло миссию. Однако Олдрин впоследствии уточнил, что как инженер он никогда бы не вставил ручку с металлическим наконечником в открытую электрическую розетку под напряжением. На самом деле спасительным инструментом стал обычный пластиковый фломастер марки Duro Rocket.



На аукционе были проданы предметы, спасшие жизнь первым покорителям Луны / Фото Sotheby's

Право астронавтов владеть, обменивать или продавать оборудование, которое они оставили себе в качестве памятных сувениров после полетов в рамках программы "Аполлон", было официально закреплено на законодательном уровне в 2012 году. Это позволило Баззу Олдрину выставлять свои личные вещи на торги. Стоит отметить, что ручку и переключатель уже пытались продать в 2022 году. Тогда ставки достигли 650 000 долларов, однако владельцы решили не заключать сделку, поскольку цена не достигла установленного минимального резерва. На этот раз финальная ставка составила 670 000 долларов, а общая сумма с учетом аукционного сбора превысила 857 тысяч долларов.

Дорого, но не рекордно

Несмотря на впечатляющую стоимость, эти артефакты не вошли в десятку самых дорогих космических лотов в истории.

Рекорд до сих пор удерживает капсула "Восток 3КА-2", проданная в 2011 году за 2 882 500 долларов.

На втором месте оказалась куртка самого Олдрина, в которой он находился во время полета "Аполлона-11" – ее приобрели в 2022 году за 2 772 500 долларов.

Также в список рекордсменов входят часы Bulova, побывавшие на Луне в 1971 году и ушедшие с молотка за 1 625 000 долларов.

В рамках ежегодного мероприятия "Geek Week" от Sotheby's, где продавались вещи Олдрина, было выставлено в общей сложности 134 лота. Помимо легендарного фломастера, коллекционеры приобрели герметичный люк от командного модуля Skylab III за 192 000 долларов и золотой хронограф Omega Speedmaster за 70 400 долларов. Общая выручка аукциона составила более 2,8 миллиона долларов.

Ранее ручка и переключатель были частью передвижной выставки Смитсоновского института "Destination Moon", которая в течение 2017–2019 годов посетила пять городов США, отмечая 50-летие первой высадки на Луну.