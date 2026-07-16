Як імпровізація врятувала першу місячну місію

На аукціоні Sotheby's, що відбувся в середу, 15 липня 2026 року, невідомий покупець виклав 857 600 доларів за два предмети, які на перший погляд нагадують звичайне сміття: висохлий фломастер і відламаний шматок чорного пластику. Проте за цими дрібницями стоїть драматична історія порятунку екіпажу Аполлона-11, першої в історії людства місії з висадки на Місяць. Про це пише видання Ars Technica.

Події розгорталися 57 років тому на поверхні супутника Землі. Поки Ніл Армстронг і Базз Олдрін готувалися до зльоту, вони помітили критичну поломку. Хтось із астронавтів випадково зачепив і відламав верхівку автоматичного вимикача, який відповідав за запуск двигуна злітної ступені. Без цього механізму астронавти ризикували назавжди залишитися на Місяці без шансів на повернення додому. Олдрін негайно повідомив про проблему Центр управління польотами в Г'юстоні, запитуючи технічне рішення для відновлення конфігурації двигуна.

Доки я міг би запхати туди палець і скинути вимикач, через вимикач протікала електрика, і я не хотів отримати удар струмом. У мене в одній із кишень костюма був пластиковий фломастер. Він підійшов до отвору вимикача, тому я засунув маркер у автоматичний вимикач, він клацнув, і ми знову підготували контур запуску двигуна,

– прокоментував астронавт місії Аполлон-11 Базз Олдрін у листі, що супроводжував продаж артефактів.

Завдяки цій простій, але геніальній ідеї інженера за освітою, екіпаж зміг активувати систему зльоту.

Тепер ми могли покинути поверхню Місяця, зустрітися з Майком Коллінзом у командному модулі та попрямувати додому. Катастрофи вдалося уникнути,

– додав Базз Олдрін.

Юридичні тонкощі та історія лотів

Цікаво, що протягом багатьох років виробники знаменитих ручок Fisher Space Pen використовували цю історію в рекламних брошурах, стверджуючи, що саме їхній виріб врятував місію. Проте Олдрін згодом уточнив, що як інженер він ніколи не вставив би ручку з металевим наконечником у відкриту електричну розетку під напругою. Насправді рятівним інструментом став звичайний пластиковий фломастер марки Duro Rocket.



На аукціоні продали предмети, що врятували життя першим підкорювачам Місяця / Фото Sotheby's

Право астронавтів володіти, обмінювати або продати обладнання, яке вони залишили собі як пам'ятні сувеніри після польотів програми Аполлон, офіційно підтвердили на законодавчому рівні у 2012 році. Це дозволило Баззу Олдріну виставляти свої особисті речі на торги. Варто зазначити, що ручку та перемикач уже намагалися продати у 2022 році. Тоді ставки сягнули 650 000 доларів, проте власники вирішили не завершувати угоду, оскільки ціна не досягла встановленого мінімального резерву. Цього разу фінальна ставка склала 670 000 доларів, а загальна сума з урахуванням аукціонного збору перевищила 857 тисяч доларів.

Дорого, але не рекордно

Попри вражаючу вартість, ці артефакти не потрапили до десятки найдорожчих космічних лотів в історії.

Рекорд досі тримає капсула "Восток 3КА-2", яку продали у 2011 році за 2 882 500 доларів.

На другому місці опинилася куртка самого Олдріна, в якій він перебував під час польоту Аполлона-11 – її придбали у 2022 році за 2 772 500 доларів.

Також до списку рекордсменів входить годинник Bulova, який побував на Місяці у 1971 році та пішов з молотка за 1 625 000 доларів.

У межах щорічного заходу "Geek Week" від Sotheby's, де продавали речі Олдріна, виставили загалом 134 лоти. Окрім легендарного фломастера, колекціонери придбали герметичний люк від командного модуля Skylab III за 192 000 доларів та золотий хронограф Omega Speedmaster за 70 400 доларів. Загальний виторг аукціону склав понад 2,8 мільйона доларів.

Раніше ручка та перемикач були частиною пересувної виставки Смітсонівського інституту "Destination Moon", яка протягом 2017 – 2019 років відвідала п'ять міст США, відзначаючи 50-річчя першої висадки на Місяць.