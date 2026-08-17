Археологи смогли точно определить местонахождение руин монастыря Святой Клары в датском городе Роскилле, расположенном к западу от Копенгагена. Комплекс существовал еще с 1256 года, но на протяжении веков его точное состояние оставалось неизвестным. Об этом пишет Popsci.

Что нашли под футбольным полем?

Для поиска использовали георадарное сканирование – метод, позволяющий исследовать то, что находится под поверхностью земли, без масштабных раскопок.

Исследователи из Музея Роскилле сотрудничали с Национальным музеем Дании и Норвежским институтом исследований культурного наследия, чтобы провести подземное обследование территории. Результаты оказались гораздо более подробными, чем ожидали археологи. Георадар показал не отдельные фрагменты фундамента, а значительную часть структуры бывшего монастыря.

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"Мы знали, что монастырь Святой Клары находился здесь, но не знали, насколько хорошо сохранился комплекс, существовавший с 1256 года", – рассказал археолог Музея Роскилле Йеспер Лангкильде Норвежскому институту исследований культурного наследия.

На изображениях, полученных с помощью георадара, исследователи смогли различить несколько важных элементов средневекового сооружения. Среди них – монастырский клуатр, перегородки между помещениями, церковь и восточное крыло комплекса.

Особенно хорошо сохранилась именно восточная часть монастыря. Там георадар показал многочисленные стены и опорные столбы сводов. Помимо основного монастырского двора, исследователи также обнаружили следы нескольких внешних зданий и других сооружений.

Как георадар обнаружил сооружения под землей?

Георадар, или GPR, работает с помощью электромагнитных волн, которые проникают в грунт. Когда волны сталкиваются с материалами, обладающими иными свойствами – например, камнем, кирпичом или остатками сооружений, построенных людьми, – часть сигнала отражается обратно.

После обработки этих данных исследователи получают визуальные карты подземных объектов. Метод позволяет изучать археологические памятники без необходимости сразу раскапывать всю территорию.

В случае с монастырем Святой Клары качество полученных данных особенно поразило специалистов.

Результаты просто потрясают. Данные георадара не всегда дают столь четкие изображения, и зачастую их интерпретация требует значительной аналитической работы, – пояснил археолог Норвежского института исследований культурного наследия Арне Абель Стамнес.

По его словам, часть сооружений удалось различить практически в режиме реального времени , пока исследовательская техника перемещалась по футбольному полю. "По моей оценке, это одни из самых четких результатов георадарного исследования монастырского комплекса в Скандинавии", – добавил Стамнес.

Именно детальность полученных данных может иметь большое значение для дальнейшего изучения средневековой архитектуры Дании.

Почему монастырь считали утраченным?

Роскилле в Средневековье был важным религиозным и королевским центром. В городе действовало несколько монастырей, однако религиозные перемены XVI века существенно изменили его облик.

После начала протестантской Реформации многие католические учреждения были ликвидированы. Не стал исключением и монастырь Святой Клары. Его постройки разобрали, а значительную часть строительных материалов использовали повторно.

По оценкам историков, более 500 тысяч кирпичей из монастыря использовали при строительстве и перестройке соседнего замка Сельсьо. Почему долгое время считалось, что от монастырского комплекса на его первоначальном месте практически ничего не осталось. Именно поэтому новое открытие может восполнить важный пробел в понимании средневековой монастырской архитектуры региона.

При чем здесь подземная парковка?

Найти монастырь помогли не только археологические поиски. Поводом для проведения исследования стали планы городских властей по строительству подземной парковки.

Парковочное сооружение планировалось разместить под футбольным полем. Однако перед началом строительства датские чиновники и специалисты по охране культурного наследия решили проверить, нет ли под землей неизвестных исторических объектов.

Именно эта проверка и привела к масштабному георадарному исследованию. Оказалось, что территория, которую планировали использовать для современной инфраструктуры, скрывает значительную часть средневекового монастыря.

Ситуация создает новые проблемы для города. Четыре других средневековых монастыря Роскилле уже нанесены на археологические карты и находятся под юридической защитой. Территория над монастырем Святой Клары такого статуса не имела, поскольку историки ранее предполагали, что от комплекса практически ничего не сохранилось.

Теперь археологи планируют провести предварительные раскопки, чтобы более подробно оценить состояние обнаруженных сооружений и определить, насколько масштабным является сохранившийся комплекс. После этого историкам и местным властям предстоит решить, что делать с памятником. Учитывая результаты георадарного исследования, планы по строительству подземной парковки, скорее всего, как минимум временно откладываются.

Находка также может стать важным источником информации о средневековой архитектуре Скандинавии. Ведь на этот раз исследователи получили возможность увидеть не единичные фрагменты разрушенного сооружения, а значительную часть планировки монастырского комплекса, который на протяжении веков считался практически утраченным.