Археологи змогли точно визначити місце розташування залишків монастиря Святої Клари в данському місті Роскілле, розташованому на захід від Копенгагена. Комплекс існував ще з 1256 року, але протягом століть його точний стан залишався невідомим. Про це пише Popsci.

Що знайшли під футбольним полем?

Для пошуку використали георадарне сканування – метод, який дає змогу досліджувати те, що знаходиться під поверхнею землі, без масштабних розкопок.

Дослідники з Музею Роскілле співпрацювали з Національним музеєм Данії та Норвезьким інститутом досліджень культурної спадщини, щоб провести підземне обстеження території. Результати виявилися значно детальнішими, ніж очікували археологи. Георадар показав не окремі фрагменти фундаменту, а значну частину структури колишнього монастиря.

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"Ми знали, що монастир Святої Клари розташовувався тут, але не знали, наскільки добре зберігся комплекс, що існував з 1256 року", – розповів археолог Музею Роскілле Єспер Лангкільде Норвезькому інституту досліджень культурної спадщини.

На зображеннях, отриманих завдяки георадару, дослідники змогли розрізнити кілька важливих елементів середньовічної споруди. Серед них – монастирський клуатр, перегородки між приміщеннями, церква та східне крило комплексу.

Особливо добре збереглася саме східна частина монастиря. Там георадар показав численні стіни та опорні стовпи склепінь. Крім основного монастирського двору, дослідники також виявили ознаки кількох зовнішніх будівель та інших споруд.

Як георадар знайшов споруди під землею?

Георадар, або GPR, працює за допомогою електромагнітних хвиль, які проникають у ґрунт. Коли хвилі зустрічають матеріали з іншими властивостями – наприклад, камінь, цеглу або залишки людських споруд – частина сигналу відбивається назад.

Після обробки цих даних дослідники отримують візуальні карти підземних об'єктів. Метод дає змогу вивчати археологічні пам'ятки без необхідності одразу розкопувати всю територію.

У випадку монастиря Святої Клари якість отриманих даних особливо вразила фахівців.

Результати просто вражають. Дані георадара не завжди дають настільки чіткі зображення, і часто їхня інтерпретація потребує значної аналітичної роботи, – пояснив археолог Норвезького інституту досліджень культурної спадщини Арне Абель Стамнес.

За його словами, частину споруд можна було розрізнити фактично в реальному часі під час руху дослідницької техніки футбольним полем. "На мою оцінку, це одні з найчіткіших результатів георадарного дослідження монастирського комплексу у Скандинавії", – додав Стамнес.

Саме детальність отриманих даних може мати велике значення для подальшого вивчення середньовічної архітектури Данії.

Чому монастир вважали втраченим?

Роскілле у Середньовіччі було важливим релігійним і королівським центром. У місті діяло кілька монастирів, однак релігійні зміни XVI століття суттєво змінили його вигляд.

Після початку протестантської Реформації багато католицьких установ були ліквідовані. Не став винятком і монастир Святої Клари. Його споруди розібрали, а значну частину будівельних матеріалів використали повторно.

За оцінками істориків, понад 500 тисяч цеглин із монастиря використали під час будівництва та перебудови сусіднього замку Сельсьо. Через це тривалий час вважалося, що від монастирського комплексу на його первісному місці практично нічого не залишилося. Саме тому нове відкриття може заповнити важливу прогалину в розумінні середньовічної монастирської архітектури регіону.

До чого тут підземний паркінг?

Знайти монастир допомогли не лише археологічні пошуки. Причиною проведення дослідження стали плани міської влади щодо будівництва підземного паркінгу.

Паркувальну споруду планували розмістити під футбольним полем. Однак перед початком будівництва данські чиновники та фахівці з охорони культурної спадщини вирішили перевірити, чи немає під землею невідомих історичних об'єктів.

Саме ця перевірка й привела до масштабного георадарного дослідження. Виявилося, що територія, яку планували використати для сучасної інфраструктури, приховує значну частину середньовічного монастиря.

Ситуація створює нові проблеми для міста. Чотири інші середньовічні монастирі Роскілле вже нанесені на археологічні карти та мають юридичний захист. Територія над монастирем Святої Клари такого статусу не мала, оскільки історики раніше припускали, що від комплексу практично нічого не збереглося.

Тепер археологи планують провести попередні розкопки, щоб детальніше оцінити стан виявлених споруд і визначити, наскільки масштабним є збережений комплекс. Після цього історикам та місцевій владі доведеться вирішити, як поводитися з пам'яткою. Враховуючи результати георадарного дослідження, плани щодо будівництва підземного паркінгу, найімовірніше, щонайменше тимчасово відкладаються.

Відкриття також може стати важливим джерелом інформації про середньовічну архітектуру Скандинавії. Адже цього разу дослідники отримали можливість побачити не поодинокі фрагменти зруйнованої споруди, а значну частину планування монастирського комплексу, який протягом століть вважався практично втраченим.