Зачем кораблю "Орион" лазерный интернет?

NASA официально подтвердило партнерство с SpaceX по оснащению корабля Orion двумя миниатюрными лазерными терминалами Starlink. Эти устройства будут установлены на внешней части космического аппарата, чтобы существенно дополнить имеющиеся системы связи, пишет Space.

Главная цель – обеспечить передачу огромных массивов данных в центр управления полетами в Хьюстоне. Это открывает возможность для проведения прямых трансляций в формате 4K без задержек и потери качества, что ранее было технически невозможно для таких миссий.

Старт полета запланирован на вторую половину 2027 года.

Гигантская сеть на службе космонавтики

На сегодняшний день SpaceX управляет беспрецедентным созвездием из более чем 10 000 спутников на низкой околоземной орбите. Согласно отчету NASA, эта сеть использует более 25 000 лазеров для поддержания стабильной связи между аппаратами.

Компания уже продемонстрировала надежность этой технологии во время частной миссии Fram2 в 2025 году, когда впервые обеспечила связь на полярной орбите вокруг Земли. Теперь эти наработки станут критически важными для миссии Artemis 3, которая предусматривает сложные маневры.

Почему Artemis 3 отличается от предыдущих полетов?

Миссия Artemis 3 станет настоящим вызовом для инженеров, ведь она предполагает сложную координацию между различными космическими кораблями. В отличие от Artemis 2, которая в апреле 2026 года совершила десятидневный облет обратной стороны Луны, третья миссия останется на низкой околоземной орбите. Это значительно упрощает технические ограничения для связи, но повышает требования к точности маневрирования.

Основная задача экипажа – отработать сближение и стыковку "Ориона" с посадочными модулями. Речь идет о "Старшипе" от SpaceX и аппарате "Блу Мун", созданном компанией Blue Origin.

Этот этап является ключевым перед грандиозным возвращением людей на лунную поверхность в рамках миссии Artemis 4, которую NASA планирует осуществить в 2028 году.

Несмотря на сложность подготовки, использование коммерческих технологий Starlink позволит всему миру наблюдать за подготовкой к высадке на Луну в режиме реального времени.