Навіщо кораблю Orion лазерний інтернет?

NASA офіційно підтвердило партнерство зі SpaceX для оснащення корабля Orion двома мініатюрними лазерними терміналами Starlink. Ці пристрої встановлять на зовнішній частині космічного апарата, щоб суттєво доповнити наявні системи зв'язку, пише Space.

Головна мета – забезпечити передачу величезних масивів даних до центру управління польотами в Х'юстоні. Це відкриває можливість для проведення прямих трансляцій у форматі 4K без затримок і втрати якості, що раніше було технічно неможливим для таких місій.

Початок польоту запланували на другу половину 2027 року.

Гігантська мережа на службі космонавтики

На сьогодні SpaceX оперує безпрецедентним сузір'ям із понад 10 000 супутників на низькій навколоземній орбіті. За даними звіту NASA, ця мережа використовує понад 25 000 лазерів для підтримки стабільного з'єднання між апаратами.

Компанія вже продемонструвала надійність цієї технології під час приватної місії Fram2 у 2025 році, коли вперше забезпечила зв'язок на полярній орбіті навколо Землі. Тепер ці напрацювання стануть критично важливими для Artemis 3, яка передбачає складні маневри.

Чим Artemis 3 відрізняється від попередніх польотів?

Місія Artemis 3 стане справжнім викликом для інженерів, адже вона передбачає складну координацію між різними космічними кораблями. На відміну від Artemis 2, яка у квітні 2026 року здійснила десятиденний обліт зворотного боку Місяця, третя місія залишиться на низькій навколоземній орбіті. Це значно спрощує технічні обмеження для зв'язку, але підвищує вимоги до точності маневрування.

Основне завдання екіпажу – відпрацювати зближення та стикування Orion із посадковими модулями. Йдеться про Starship від SpaceX та апарат Blue Moon, який створила компанія Blue Origin.

Цей етап є ключовим перед грандіозним поверненням людей на місячну поверхню в межах місії Artemis 4, яку NASA планує здійснити у 2028 році.

Попри складність підготовки, використання комерційних технологій Starlink дозволить усьому світу спостерігати за підготовкою до висадки на Місяць у реальному часі.