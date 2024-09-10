Миссия, изначально запланированная на конец августа, столкнулась с несколькими задержками из-за технических проблем и неблагоприятных погодных условий, но в конце запуск прошел без проблем. Вскоре после старта первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на корабль-беспилотник Just Read the Instructions, находящийся в Атлантическом океане.

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Экипаж Polaris Down

На борту Crew Dragon находятся четверо космических туристов:

миллиардер и финансист миссии Джаред Айзекман,

подполковник ВВС США в отставке Скотт Потит,

инженеры SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон.



Экипаж миссии / Фото SpaceX

Что они будут делать в космосе?

В течение пятидневной миссии экипаж будет пытаться установить новые рекорды, в частности осуществить первый в истории коммерческий выход в открытый космос. Во время этого выхода двое членов команды выйдут из капсулы Dragon на высоте около 700 километров над Землей, что станет самой высокой высотой, достигнутой во время полета человека в космос со времен миссий "Аполлон".

Кроме выхода в открытый космос, экипаж имеет еще одну амбициозную цель: подняться на высоту 1 400 километров, что отнесет их дальше от Земли, чем любая предыдущая коммерческая миссия. Команда также испытает новый скафандр для внедорожной активности (EVA), разработанный SpaceX для будущих исследований дальнего космоса.

А тем временем Космический корабль Starliner от Boeing вернулся на Землю без экипажа

Миссия Polaris Dawn является важной вехой для частных космических путешествий. Кроме того, это одна из трех запланированных миссий, которые также будут осуществлены в рамках частной программы финансируемой Джаредом Айзекманом.