Місія, спочатку запланована на кінець серпня, зіткнулася з кількома затримками через технічні проблеми і несприятливі погодні умови, але врешті запуск пройшов без проблем. Невдовзі після старту перший ступінь ракети Falcon 9 успішно приземлився на корабель-безпілотник Just Read the Instructions, що знаходиться в Атлантичному океані.

А тим часом Космічний корабель Starliner від Boeing повернувся на Землю без екіпажу

Екіпаж Polaris Down

На борту Crew Dragon перебувають четверо космічних туристів:

мільярдер і фінансист місії Джаред Айзекман,

підполковник ВПС США у відставці Скотт Потіт,

інженери SpaceX Сара Гілліс і Анна Менон.



Екіпаж місії / Фото SpaceX

Що вони робитимуть у космосі?

Протягом п'ятиденної місії екіпаж намагатиметься встановити нові рекорди, зокрема здійснити перший в історії комерційний вихід у відкритий космос. Під час цього виходу двоє членів команди вийдуть з капсули Dragon на висоті близько 700 кілометрів над Землею, що стане найвищою висотою, досягнутою під час польоту людини в космос з часів місій "Аполлон".

Окрім виходу у відкритий космос, екіпаж має ще одну амбітну мету: піднятися на висоту 1 400 кілометрів, що віднесе їх далі від Землі, ніж будь-яка попередня комерційна місія. Команда також випробує новий скафандр для позашляхової активності (EVA), розроблений SpaceX для майбутніх досліджень далекого космосу.

А тим часом Космічний корабель Starliner від Boeing повернувся на Землю без екіпажу

Місія Polaris Dawn є важливою віхою для приватних космічних подорожей. Крім того, це одна з трьох запланованих місій, які також будуть здійснені в рамках приватної програми фінансованої Джаредом Айзекманом.