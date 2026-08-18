Что известно о судебном процессе

По данным Tom's Guide, в городе Окленд, штат Калифорния, начался федеральный судебный процесс против корпорации Meta. Коалиция из 30 штатов США требует привлечь компанию к ответственности за создание угроз для здоровья детей и настаивает на штрафе в размере 1,4 триллиона долларов. При этом истцы хотят не только денежного наказания, но и изменений в том, как работают социальные сети.

Прокуроры требуют полностью запретить бесконечную прокрутку ленты и автоматическое воспроизведение видео.

Также речь идет об устранении счетчиков лайков, намеренных пустых уведомлений для возвращения пользователей в приложения и алгоритмов рекомендаций.

Под запрет могут попасть Instagram Stories и фильтры, изменяющие внешность.

Кроме того, планируется ввести строгую проверку возраста с согласия родителей и ограничить создание нескольких аккаунтов.

Судебные документы также описывают давние нарушения со стороны компании. До декабря 2019 года в инстаграме вообще не было проверки возраста. Когда ее наконец добавили, выпадающее меню по умолчанию показывало дату, когда пользователю исполнялось ровно 13 лет, фактически подсказывая способ обхода ограничений.

Внутренние исследования показывают, что 40 процентов детей в возрасте от 9 до 12 лет ежедневно пользуются инстаграмом, а 45 процентов – Facebook. Руководство, согласно материалам дела, знало об этой возрастной группе.

Прокуроры также привели реакцию руководства Meta на использование приложений малолетними детьми. По их словам, глава инстаграма Адам Моссери якобы сказал: "Я не хочу этого слышать", когда ему представили доказательства использования платформы восьмилетней детской звездой ДжоДжо Сивой.

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Бывший директор Meta по защите целостности сайта Артуро Беджар дал показания о том, что Марк Цукерберг знал о вреде для подростков, но сознательно игнорировал эту проблему.

Что показал внутренний опрос подростков

Внутренний опрос Meta под названием Teen Mental Health Deep Dive показал тревожные цифры.

Каждый пятый подросток ощущал ухудшение самооценки после использования инстаграма.

24 процента чувствовали себя недостаточно хорошими.

67 процентов испытывали давление из-за необходимости создавать идеальный образ.

Более половины опрошенных страдали от синдрома упущенных возможностей.

14 процентов подростков признались в появлении мыслей о самоповреждении или суициде.

Несмотря на общественную критику, компания содержала специальную инженерную группу, которая оптимизировала алгоритмы для того, чтобы затягивать пользователей в "контентные норы".

Даже инструмент дневного лимита времени Meta разработала противоречиво: первоначальный минимум в 10 минут впоследствии незаметно увеличили до 30 минут, когда утих скандал вокруг утечки данных 2021 года.

Еще в 2017 году бывший вице-президент компании по росту аудитории публично признался, что запретил своим детям пользоваться Facebook, после чего Meta вообще расформировала свою команду по ответственным инновациям.

Что может произойти дальше

Судебный иск против Meta ставит под угрозу работу ключевых механизмов привлечения пользователей в Facebook и инстаграме. Если суд поддержит требования прокуроров, соцсети могут лишиться части привычных функций, а анонимность в них уйдет в прошлое.

За социальными сетями Meta, вероятно, последуют и другие – X, Threads, TikTok, Snapchat, YouTube и даже такие неочевидные сервисы, как Pinterest, Reddit, Discord, LinkedIn и другие, обладающие схожими функциями. Одни могут по собственной инициативе изменить свои функции, чтобы избежать потенциальных аналогичных исков, тогда как другие могут все же получить такие иски и, на основании американского прецедентного права, также подвергнуться штрафам и принуждению к изменениям.