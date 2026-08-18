Що відомо про суд

За даними Tom's Guide, у місті Окленд, штат Каліфорнія, стартував федеральний судовий процес проти корпорації Meta. Коаліція з 30 штатів США вимагає притягнути компанію до відповідальності за створення загроз для здоров'я дітей і наполягає на штрафі в 1,4 трильйона доларів. Водночас позивачі хочуть не лише грошового покарання, а й змін у тому, як працюють соцмережі.

Прокурори вимагають повністю заборонити безкінечне прокручування стрічки та автоматичне відтворення відео.

Також йдеться про ліквідацію лічильників уподобайок, навмисних порожніх сповіщень для повернення користувачів у додатки та алгоритмів рекомендацій.

Під заборону можуть потрапити Instagram Stories і фільтри, які змінюють зовнішність.

Окремо також хочуть запровадити сувору перевірку віку за згодою батьків і обмежити створення кількох акаунтів.

Судові документи також описують давні порушення з боку компанії. До грудня 2019 року Instagram узагалі не мав перевірки віку. Коли її зрештою додали, випадаюче меню за замовчуванням показувало дату, за якою користувачеві виповнювалося саме 13 років, фактично підказуючи спосіб обходу обмежень.

Внутрішні дослідження свідчать, що 40 відсотків дітей віком від 9 до 12 років щодня користуються Instagram, а 45 відсотків – Facebook. Керівництво, за даними матеріалів справи, знало про цю вікову групу.

Прокурори також навели реакцію керівництва Meta на використання додатків малолітніми дітьми. За їхніми словами, керівник Instagram Адам Моссері начебто сказав: "Я не хочу цього чути", коли йому надали докази користування платформою восьмирічною дитиною-зіркою ДжоДжо Сівою.

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Колишній директор Meta із захисту цілісності сайту Артуро Беджар дав свідчення про те, що Марк Цукерберг знав про шкоду для підлітків, але свідомо ігнорував цю проблему.

Що показало внутрішнє опитування підлітків

Внутрішнє опитування Meta під назвою Teen Mental Health Deep Dive показало тривожні цифри.

Кожен п'ятий підліток відчував погіршення самооцінки після користування Instagram.

24 відсотки почувалися недостатньо хорошими.

67 відсотків відчували тиск через потребу створювати ідеальний образ.

Понад половина опитаних страждала від синдрому втрачених можливостей.

14 відсотків підлітків зізналися у появі думок про самоушкодження чи суїцид.

Попри суспільну критику, компанія утримувала спеціальну інженерну групу, яка оптимізувала алгоритми для того, щоб затягувати користувачів у "контентні нори".

Навіть інструмент денного ліміту часу Meta розробила суперечливо: початковий мінімум у 10 хвилин згодом тихо підняли до 30 хвилин, коли вщух скандал довкола витоку даних 2021 року.

Ще у 2017 році колишній віцепрезидент компанії зі зростання аудиторії публічно зізнався, що заборонив власним дітям користуватися Facebook, після чого Meta взагалі розформувала свою команду з відповідальних інновацій.

Що може статися далі

Судовий позов проти Meta ставить під загрозу роботу ключових механізмів залучення користувачів у Facebook та Instagram. Якщо суд підтримає вимоги прокурорів, соцмережі можуть втратити частину звичних функцій, а анонімність у них відійде у минуле.

За соцмережами Meta, ймовірно, потягнуться й інші – X, Threads, TikTok, Snapchat, YouTube та навіть такі неочевидні сервіси, як Pinterest, Reddit, Discord, LinkedIn та інші, хто має схожі функції. Одні можуть за власною ініціативою змінити свої функції, щоб уникнути потенційних аналогічних позовів, тоді як інші можуть таки їх отримати й на основі американського прецедентного права також отримати штрафи й примус до змін.