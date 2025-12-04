Украинский рынок имеет множество вариантов, которые подойдут для каждой корзины: от аксессуаров за несколько сотен гривен до премиальных гаджетов стоимостью десятков тысяч. 24 Канал подготовил перечень конкретных видов устройств и аксессуаров, которые стоит купить в подарок разным людям.

Какие бюджетные подарки до 1000 гривен выбрать?

Портативные батареи (Power Bank)

Учитывая ситуацию в стране, портативные зарядные устройства остаются одним из самых практичных подарков. Это почти идеальный подарок, ведь "лишний павер никогда не лишний". Кроме того, ценовой спектр этих устройств варьируется от довольно недорогих и бюджетных до ценных, многофункциональных и необходимых.



Павербанк – идеальный и полезный подарок / Фото Unsplash

Батареи емкостью 10000 – 20000 мАч стоят от 400 до 900 гривен и могут перезарядить смартфон 2 – 3 раза. Современные модели имеют быструю зарядку, компактный дизайн и встроенные кабели, но и будут стоить дороже.

Такой подарок подойдет практически любому. Преимущественно в этой категории предлагаются бренды Baseus, Anker и другие китайские производители, которые славятся надежностью и доступной ценой.

TWS-наушники бюджетного класса

Эти штуки часто теряются, ломаются и теряют свою технологичность довольно быстро, поэтому недорогие TWS-наушники в роли подарка на Николая вряд ли кого-то огорчат. Даже если человек уже имеет такие наушники (а скорее всего так и есть), никогда не помешает лишняя пара на кухне или возле рабочего места или в зимней куртке, которую можно использовать, когда забыл свои привычные любимые наушники.

За 500 – 800 гривен можно найти очень неплохие TWS-наушники с хорошим микрофоном и музыкальным качеством.

Бюджетные модели теряют в комфорте и функциях по сравнению с премиальными версиями, однако предоставляют базовый набор возможностей: беспроводная связь, чехол для подзарядки и устойчивость к влаге.

Такие наушники прекрасно подойдут тем, кто любит слушать музыку во время учебы, тренировки или работы.

Портативная Bluetooth-колонка

Сегмент этих устройств позволяет выбрать как что-то мелкое такие что-то, что на вид напоминает саунбар. Видов таких колонок тоже достаточно – с подключением через Bluetooth и такие, которые поддерживают AUX подключение с помощью кабеля.



Портативная колонка найдет свое применение / Фото Unsplash

Портативные колонки стоимостью 600 – 1000 гривен имеют достаточный уровень громкости и приятный дизайн. Они легко поместятся в рюкзак или сумку, имеют встроенные микрофоны для звонков и аккумуляторы на 10 – 15 часов. Такие колонки идеальны для пикников, ночей с друзьями, путешествий или просто как компаньон дома.

Кабели и адаптеры

Эта идея может показаться слишком мелкой, но качественный зарядный кабель или адаптер всегда пригодится или дома, или на работе. Это еще один из тех подарков, которые приятные и полезные даже если у вас такое уже есть.

За 200 – 500 гривен можно приобрести качественные кабели USB-C, Lightning или адаптеры для быстрой зарядки. Это могут быть брендовые варианты (Apple, Samsung) или надежные аксессуары от сторонних производителей.

Портативные увлажнители воздуха

Компактные увлажнители воздуха, которые можно поставить возле кровати или на рабочем столе – очень интересный, а главное полезный подарок. Многообразие таких гаджетов действительно поражает, ведь их тысячи вариаций (с подсветкой, добавлением масла, экранчиками и другими интересными аксессуарами).



Небольшой, но стильный увлажнитель воздуха будет отличным сюрпризом / Фото Unsplash

За 700 – 900 гривен можно найти именно небольшое устройство для рабочей зоны, которое поможет освежить и увлажнить воздух, что очень полезно во время работы и особенно зимой, когда воздух обычно пересушен из-за отопления.

Такой подарок хорошо подойдет людям с аллергиями или астмой, а также тем, кто беспокоится о здоровом микроклимате в доме, или у растений, поскольку такой увлажнитель можно поместить рядом с вазонами, а им это точно пойдет на пользу, если они любят повышенную влажность.

Что подарить с бюджетом до 4000 гривен?

Качественные беспроводные наушники или гарнитура

Мы уже объясняли, почему TWS наушники это всегда полезный подарок. Но если ваш бюджет позволяет выбрать что-то качественнее, а человеку, которому вы собираетесь дарить наушники, в них нуждается – лучше обратить внимание на беспроводные наушники от производителей смартфонов, или других трендов, которые делают проверенную и качественную продукцию.

За бюджет до 4000 гривен можно купить надежные наушники с хорошей звукоизоляцией, длительной работой на одном заряде и качественным корпусом. Наушники этого класса часто имеют активное шумоподавление, режим прозрачности и долговременную гарантию.

Они подходят для офисных сотрудников, которые часто общаются с помощью видеозвонков, и для людей, которые работают креативно.

Недорогие смарт-часы

Смартчасы Xiaomi Band или другие бюджетные модели вполне реально можно приобрести с бюджетом до 4000 гривен. Они отслеживают пульс, сон, активность и предоставляют оповещения со смартфона. Такой подарок хорошо подходит для всех, кто стремится следить за здоровьем.



Функциональный девайс, который точно понадобится своему будущему владельцу / Фото Unsplash

К тому же еще одни часы, даже если и смарт, всегда отличный подарок, поскольку их можно настроить для конкретной цели.

Переносные проекторы для домашнего кинотеатра

Портативные проекторы стоимостью от 1500 – 4000 гривен могут проецировать изображение на стену размером от 80 до 150 сантиметров. Они имеют встроенные динамики, поддерживают беспроводное подключение от смартфона или ноутбука, работают на батарее до 5 часов.

Конечно такие проекторы, обычно, имеют не лучшие показатели яркости, но их точно будет достаточно для просмотра фильмов и игр в спальне вечером.

Такое устройство всегда можно поместить в другой комнате и использовать быстро благодаря соединению со смартфоном.

Механические клавиатуры

В этом случае лучше точно знать, что человеку нужно, поскольку, если он хочет такую клавиатуру, скорее всего ему нужна конкретная модель с определенными характеристиками.



Отличный подарок для того, кто много работает за компьютером / Фото Unsplash

Но если вы точно знаете, что это должно быть, то в бюджете до 4000 гривен вы точно найдете довольно качественное устройство от известного бренда, как вот Keychron.

Такие клавиатуры могут иметь RGB-подсветку, различные переключатели и программируемые клавиши и расширенные функции. Механическая клавиатура, это отличный подарок для геймера, или для того, кто работает с текстом, поскольку эти люди ценят качество печати и комфорт при длительной работе за компьютером.

Мобильные принтеры

Довольно необычный подарок, но он точно удивит и найдет применение. От 2500 до 4000 гривен можно выбрать портативный принтер, который будет печатать на специальной бумаге размером до 10×15 сантиметров, или на термочувствительной бумаге.

Они легко носятся с собой, работают от батареи, подключаются через Bluetooth. Такие принтеры идеальны для фотографов, дизайнеров и людей, которые хотят мгновенно выводить фото на бумагу. Кроме того, это просто приятный и полезный подарок, ведь на таких принтерах можно печатать теги для коробок или кухонных емкостей.

Док-станции и мультипортовые адаптеры

За 1500 – 2500 гривен и более можно купить многопортовую станцию для ноутбука, которая поможет подключить монитор, мышь, клавиатуру, кабель интернета и другие устройства одновременно.

Такая станция делает работу значительно более продуктивной и удобной для тех, кто работает с ноутбуком и кому не хватает имеющихся портов (а их не хватает почти всегда).

На что рассчитывать с бюджетом до 10000 гривен и более?

Бюджетные планшеты

За 4500 – 7500 гривен можно купить планшет базового уровня. Такие планшеты имеют достаточную мощность для обучения, рисования, просмотра контента и работы с документами. Они подходят студентам, ученикам, детям и любому, кто нуждается в большем экране чем смартфон.



Планшет для обучения и развлечений будет хорошим подарком как для детей, так и для взрослых / Фото Unsplash

Умные гаджеты для кухни и гурманов

За 2000 – 7000 гривен можно приобрести умные тостеры, чайники с регулируемой температурой, кофеварки и другие гаджеты, которые управляются через смартфон. Такие устройства делают приготовление пищи более интересным и удобным.

Бюджетные смартфоны

За 10000 гривен и больше уже можно купить бюджетный смартфон с неплохой камерой, процессором, дисплеем и достаточной мощностью для выполнения базовых функций и развлечений. Такой смартфон можно подарить ребенку в качестве первого устройства, или любому кто планировал себе купить именно конкретное устройство.

Недорогие VR-гарнитуры

От 10000 гривен можно купить в подарок VR-гарнитуру, которая погружает в виртуальную реальность. Например Meta Quest 3 может работать автономно и позволяет работать, развлекаться или просматривать фильмы с чашкой теплого чая на вершине Эвереста, или на пляже любимого моря.



VR-гарнитура точно не оставит никого равнодушным / Фото Unsplash

Такие гарнитуры идеальны для геймеров, которые хотят попробовать новые формы развлечений, но они точно понравятся и другим людям, которые ранее с виртуальной реальностью были не знакомы.