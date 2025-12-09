Что показывают климатические данные этого года?

По данным Европейской службы по вопросам изменения климата Copernicus, средняя температура 2025 года превысила доиндустриальный уровень на 1,48 градуса. Этот показатель приравнивает его к 2023 году и ставит на второе место после 2024-го, когда температура поднялась на 1,6 градуса, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

Смотрите также Образцы воздуха, собранные 35 лет назад, показывают заметное смещение сезонов в природе

Несмотря на то, что планета находится в фазе Ла-Нинья, когда подъем холодных вод в тропической части Тихого океана обычно снижает глобальные температуры, выбросы парниковых газов достигли нового рекорда. Это означает, что тенденция к потеплению будет продолжаться, провоцируя все больше разрушительных природных катастроф.

Ученая Саманта Берджес из Copernicus объясняет, что наибольшее влияние на людей, общество и экосистемы имеют именно экстремальные погодные явления. В теплом мире их частота и интенсивность растут. Штормовые системы усиливаются из-за того, что атмосфера способна удерживать больше влаги.

Этим летом из-за аномальной жары в Европе погибло 16 500 человек.

В октябре ураган Мелисса, самый мощный в истории Ямайки, унес жизни более 80 человек и нанес ущерб на сумму около 8,8 миллиарда долларов, по оценкам Всемирного банка.

В ноябре серия циклонов и штормов вызвала оползни и наводнения в Шри-Ланке, Индонезии, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме, унеся жизни более 1600 человек, писали ранее на UN News.

Площадь арктической ледяной шапки достигла минимума для этого периода года, а ледовый покров Антарктики также опустился ниже нормы.

Международная научная инициатива World Weather Attribution установила, что изменение климата усилило осадки от урагана на 16 процентов, а скорость ветра – на 7 процентов.

Что нас ждет дальше?

Все скоро трехлетний температурный показатель впервые превысит отметку 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. По прогнозам ученых, долговременное потепление пересечет этот порог к 2029 году, что поставит под угрозу выполнение Парижского климатического соглашения.

Берджес отмечает, что хотя отметка 1,5 градуса не является какой-то магической чертой, экстремальные погодные явления будут становиться все более интенсивными после этого рубежа. Кроме того, приближение к критическим точкам необратимости становится все более реальным.

Отчет, опубликован в октябре на Global Tipping Points, утверждает, что одна из таких точек – необратимая гибель тропических коралловых рифов – уже пройдена. Мир рискует вскоре достичь критических порогов для исчезновения лесов Амазонии, разрушения ледниковых щитов Гренландии и Западной Антарктики, а также таяния антарктических морских льдов.