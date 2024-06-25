Что случилось?

К счастью, все кончилось хорошо. Ребенка удалось спасти из автомобиля, который остался стоять на улице, где температура в то время поднялась до 37 градусов. Однако для этого пожарным пришлось разбивать окно топором.

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Владелица автомобиля, Рене Санчес, везла свою внучку в зоопарк, но после того, как посадила ребенка в Model Y, она закрыла дверь и не смогла открыть ее снова.

Мой телефонный ключ не подошел. Мой ключ от машины не подошел,

– сказала Санчес в интервью.

Она позвонила в службу спасения, и на помощь приехали пожарные.

Эта ситуация в очередной раз поднимает вопрос о том, почему нет простого способа открыть машину извне, когда ее 12-вольтовый аккумулятор – тот, что питает такие вещи, как дверные замки и окна – теряет питание. В Model Y можно открыть двери, если вы находитесь внутри автомобиля, когда он обесточен: там есть защелка для открывания передних дверей и трос для открывания задних дверей. Но для маленького ребенка, который был пристегнут в автокресле, пока Санчес находилась снаружи автомобиля, это было возможной задачей.

Такие случаи случаются довольно часто с людьми, которые забывают следить за тем, заряжены ли их автомобили:

Ранее то же издание сообщало, о женщине, которая оказалась в ловушке в своей Model Y, но она смогла быстро и легко выбраться из машины, как только узнала о способе разблокировать ее изнутри.

В другом случае, который произошел в прошлом году, водитель рассказал, что попал в ловушку в своем Model Y в жаркий день и смог выбраться только благодаря помощи сестры.

Если речь идет о надежности, то по этому параметру японским брендам нет равных. В частности, новый SUZUKI S-CROSS 2024 года обеспечен гарантией в три года или 100 000 километров, и за этот период производитель отвечает за качество авто через своего официального дилера в Украине.