Що сталося

На щастя, все скінчилося добре. Дитину вдалося врятувати з автомобіля, який залишився стояти на вулиці, де температура в той час піднялася до 37 градусів. Однак для цього пожежникам довелося розбивати вікно сокирою.

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Власниця автомобіля, Рене Санчес, везла свою онуку до зоопарку, але після того, як посадила дитину в Model Y, вона зачинила двері і не змогла відкрити їх знову.

Мій телефонний ключ не підійшов. Мій ключ від машини не підійшов,

– сказала Санчес в інтерв'ю.

Вона зателефонувала в службу порятунку, і на допомогу приїхали пожежники.

Ця ситуація вкотре порушує питання про те, чому немає простого способу відкрити машину ззовні, коли її 12-вольтовий акумулятор – той, що живить такі речі, як дверні замки і вікна – втрачає живлення. У Model Y можна відчинити двері, якщо ви перебуваєте всередині автомобіля, коли він знеструмлений: там є клямка для відчинення передніх дверей і трос для відчинення задніх дверей. Але для маленької дитини, яка була пристебнута в автокріслі, поки Санчес перебувала зовні автомобіля, це було можливим завданням.

Такі випадки трапляються досить часто з людьми, які забувають слідкувати за тим, чи заряджені їхні автомобілі:

Раніше те ж видання повідомляло, про жінку, яка опинилася в пастці у своїй Model Y, але вона змогла швидко й легко вибратися з машини, як тільки дізналася про спосіб розблокувати її зсередини.

В іншому випадку, який стався торік, водій розповів, що потрапив у пастку в своєму Model Y в спекотний день і зміг вибратися лише завдяки допомозі сестри.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.